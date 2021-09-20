陸申請入CPTPP 學者：台可出奇招本周就申請

美國總統川普有意尋求更好條件，重返跨太平洋夥伴協定（TPP），圖為上海貨櫃碼頭。（歐新社）

中國大陸正式提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）是否影響台灣 爭取加入？紐西蘭貿易專家范千里指出，台灣無需恐慌，因北京 難在短期解決與澳洲、加拿大等成員間的分歧；中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳認為，台灣也可以出奇招，例如本周就正式申請，把球丟給CPTPP。

李淳說，若台灣現在要申請，得先了解幾個重點國家對台態度，第一個當然是日本，每個國家都有問答題要回，大家都知道台日間的問答題「就是日本食品」；澳洲現在反中氣氛很高，但不代表它挺台。他表示，北京正式提出申請，對台灣必有影響，但台灣沒有放棄的權利。

曾任紐西蘭駐台北商工辦事處代表的范千里說，台灣與紐西蘭具良好情誼，也有自貿協定，相信紐西蘭支持台灣加入CPTPP，因台灣顯然可達到CPTPP成員所期望的標準。

范千里表示，台灣、南韓等地，並不需要為北京提出申請而感到恐慌；除非北京願意很快解決與澳洲、加拿大、日本、英國之間的歧見，否則它在幾年內加入的可能性很低。

大陸商務部16日宣布，已提交了中國大陸正式申請加入CPTPP的書面信函。「時間點很有意思，就在宣布成立AUKUS（澳英美三方安全夥伴）後，北京便提交信函。」范千里說，現在一些跡象顯示美國 拜登政府尋求重新參與區域，特別是CPTPP，這很可能讓北京決定先介入並破壞。

范千里直說，他無法相信北京領導階層是為了改革國企而迫切加入CPTPP；「這比較像是北京蓄意破壞的舉動」，讓美國和其他國家困擾是否加入CPTPP，也會使現有成員對北京申請採取立場，北京可能希望能讓成員之中的溫和派與強硬派之間出現裂痕。

對於北京申請加入CPTPP的意圖，李淳提出幾個可能原因：證明它願改革、接軌國際；藉此測試美國的真正立場；讓台灣急跳腳；有利於穩投資、穩外資。