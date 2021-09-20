新聞評論／小S、張鈞甯被台獨 警惕法西斯狂潮

小S近日將開始慢慢復工。（取材自臉書）

兩岸關係持續惡化，一些匪夷所思的現象也層出不窮，在大陸發展的台灣 藝人張鈞甯「被台獨」，是其中一起典型事件。大陸突然有人找出她十年前的碩士論文，封頁上「我國」兩字竟被當成台獨的罪狀，和上月小Ｓ替奧運「國手」加油就被出征的情形如出一轍，荒謬程度都讓人瞠目結舌。

雖然國台辦先後出面澄清，並認為台灣藝人接連面臨相同遭遇，「背後肯定有原因」，將深入調查處理。但見微知著，兩岸社會相互仇視的程度已是鼎沸之勢，隨便找個薄弱的、碎片般的證據，一張紙、一句話就要入人於罪，並能掀起波濤，仇恨徹底淹沒了理性。

更令人擔憂的是兩岸社會相互刺激與螺旋上升的法西斯化；大陸隨著國力上升，其法西斯化更令人恐懼，不只是國家機器動輒以國家名義將人繩之以法，許多人民也自發成了黨衛軍，四處搜尋叛黨叛國的罪人。

張鈞甯一案就是如此，由於聲討辱國者的聲浪高漲，她參演的電視劇「女心理師」一度傳出將她除名。雖然在張鈞甯表明「我不是台獨」後，該劇製作方也出面幫她澄清，但這種只要有人控訴就形成禁制令效果，讓商業演出即刻停擺的氛圍，正是法西斯正風雷狂驟的明證。

法西斯源於國族主義，卻是它病態與劣質的畸型產物；它要求國家轉化為一個集團，集團內成員必須高度同質，不容許異聲，甚而是微弱的歧異。在台灣它化為「支那人滾出去」的口號；在大陸它則要求所有人喊出「我是中國 人」。

於是一時間，早已聲名大噪的謝霆鋒聲明拋棄加拿大籍，說出「我本來就是中國人」；名導演陳凱歌之子陳飛宇放棄出生即有的美國籍；張鈞甯更表白「堅定地認同自己的中國人身分」。加上小Ｓ表態「我不是台獨」，這已不是零星現象，而是颳得漫天沙塵的風暴。

演藝圈是這一法西斯浪潮下最容易被抓出來公審的替罪羊。過去周子瑜國旗事件、戴立忍發3000字非台獨聲明，仍歷歷在目。最近這一浪頭陡然升高，固然與中國遭到西方圍堵有關，但大陸官方刻意塑造更難脫罪嫌。

近期一波由大陸男星被舉發與粉絲不當關係而發動的「清朗行動」，就是官方主導，但它卻從「劣跡藝人」、飯圈文化的道德整飭，突地轉為是否認同中國的忠誠偵查。網路上謠傳官方已發出「限籍令」，甚而出現九人名單，除了前述香港的謝霆鋒，台灣亦有三人上榜，張鈞甯則是循著這條忠奸之辨的線索，被無辜牽延的羔羊。

但這些網路審判皆不見官方澄清，任令被害者竊竊哀號，很難不讓人懷疑，這股民粹狂潮是否北京 當局默許、助長或鼓動，讓它在全中國氾濫的整風運動。最可怖的是，它繼承了反右與文革「非左即右」的盲目特徴，搞起了「非友即敵」甚至「雖友亦敵」的無腦整肅；小Ｓ與張鈞甯可謂都是藉由「中華民國」去滋長出她們的中國認同，因而有「國手」、「我國」之謂，但卻被莫名冠上台獨罪名，簡直愚昧之極！

但將中華民國台獨化的始作俑者當然不是大陸，而是民進黨。蔡英文創造了「中華民國台灣」新國號，國祚僅70年；歷史課綱也肢解、消滅中國史，連蔣介石銅像都要清算移除。當中華民國所有的中國內涵幾被掏空，小粉紅的色盲豈不是順理成章？

一葉而知秋，現在讓人憂焚不已的是大陸社會將台灣視為一個有待征服的集體，北京必須警惕這種狂潮對兩岸的危害，停止對法西斯惡靈的召喚；民進黨亦復如此！（轉載自聯合報社論）