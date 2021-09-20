我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國大學發生槍擊案至少5死 嫌犯被捕

舊金山灣區近2.9萬戶停電 東灣影響最大 緊急搶修

新聞眼／「愛國水果」老戲碼 台灣還能演多久？

記者吳姿賢
大陸宣布3月起禁止台灣鳳梨輸陸，立委陳柏惟（中）等人聯手號召企業買台灣鳳梨。（本報資料照片）
大陸宣布3月起禁止台灣鳳梨輸陸，立委陳柏惟（中）等人聯手號召企業買台灣鳳梨。（本報資料照片）

大陸宣布3月起禁止台灣鳳梨輸陸，台灣生鮮農產品首度遭對岸全面暫停進口，為農業界投下「震撼彈」，府院高層高喊「挺農民、吃鳳梨」，「愛國鳳梨運動」一時蔚為風潮。如今輪到釋迦、蓮霧，農委會又要民眾、企業「用同樣力量」幫農民度難關，但出口檢疫困境若不以專業解決，即使台灣人再有同情心，「愛國水果」能吃多久？

今年不少人紛紛「用新台幣下架台灣鳳梨」，卻也暴露難堪亂象。新加坡台商團購鳳梨發現大小不一、品質差，當地超市上架一天就打對折；台農宣稱首度出口兩公噸鳳梨到澳洲，並說要確立標準通關及商業模式，未料不到一周就傳鳳梨過熟黑心，通路商為避免糾紛，決定不上架。

其他水果外銷問題也屢見不鮮。出口日本的香蕉，今年4月傳出農藥超標遭銷毀；6月外銷紐西蘭的芒果、荔枝出現東方果實蠅幼蟲，斷然遭禁止輸入，至今卡關近百天，紐西蘭尚未點頭同意重啟貿易。

輸日香蕉農藥超標，農委會稱會加強輔導，嚴格要求外銷業者依照規定辦理；輸紐芒果、荔枝出現蟲害，即便我方多次提出說明但仍無法出口，農委會只稱「尊重」，繼續諮商爭取恢復輸銷。但面對陸方陸續檢出台灣鳳梨、釋迦、蓮霧蟲害，農委會顯然沒用同樣態度因應。

無論政治因素是否存在，農產品貿易本就按照對方遊戲規則走，過去陸方讓利、甚至給予「綠色通道」，但多年運作下來，方便也不能當隨便，加上陸方近年重視外來生物入侵，輸入檢疫標準比過往嚴格，台灣不必自居「被害人」角色，應先檢視輸陸品質，甚至普查外銷水果、確保落實檢疫措施，以理性科學解決更務實。

可惜農委會除了複製「鳳梨模式」砸錢救市，仍要民眾繼續幫忙消費「愛國釋迦、愛國蓮霧」，但總不能每禁一種水果就出同樣老招，從檢疫源頭阻絕問題才能避免陷入無限循環。

台灣 釋迦 新加坡

上一則

黑白集／百姓戳破高端神話 打臉蔡政府 州官入人於罪

下一則

韓國瑜在美演說 高喊重建國魂

延伸閱讀

中國禁台釋迦蓮霧 「水果政治學」作者嘆：就是政治因素

中國禁台釋迦蓮霧 「水果政治學」作者嘆：就是政治因素
釋迦蓮霧被禁 蔡英文譴責中國：違反國際貿易規範

釋迦蓮霧被禁 蔡英文譴責中國：違反國際貿易規範
中國暫停台釋迦蓮霧輸入 台：將提WTO爭端解決

中國暫停台釋迦蓮霧輸入 台：將提WTO爭端解決
中國再封殺台水果 港媒：難保不會再有 關鍵在兩岸關係

中國再封殺台水果 港媒：難保不會再有 關鍵在兩岸關係

熱門新聞

冠狀病毒之父賴明詔與妻子翁惠瑛一起在防疫旅館隔離，並在隔離中過生日。取材自賴明詔臉書

冠狀病毒之父：台下步應檢討如何解封 考慮與病毒共存

2021-09-12 18:18
嘉義縣六腳鄉溪厝竹林順安堂門口楹聯上聯「日昍晶𣊭光天下」。記者莊祖銘／攝影

最難對聯 這些字連國文老師都不會念 村長親解答

2021-09-12 16:01
國民黨台北市議員羅智強今天在臉書說，這次黨主席的紛擾互砍，相信所有支持者和他一樣，都搖頭嘆息。圖／引用自羅智強臉書

國民黨主席選舉倒數 羅智強預言「他」當選的下場

2021-09-19 16:18
台農委會主委陳吉仲，因應中國片面暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，臨時在農委會舉行記者會，説明保障農民權益的相關措施。陳吉仲表達無法接受，希望中國取消禁令，否則將提WTO爭端解決。 記者黃義書／攝影

中國暫停台釋迦蓮霧輸入 台：將提WTO爭端解決

2021-09-19 10:11
前總統陳水扁（右）廣播節目專訪昔日副手、前副總統呂秀蓮（左）。（翻攝自微微笑廣播直播畫面）

扁：「四不」非美國要求 「一沒有」是李登輝建議

2021-09-13 02:29
國民黨主席候選人張亞中說，對手陣營何必要接二連三的道聽塗說惡質攻擊，該收手了。本報系資料照片

遭控性侵女學生 張亞中：對手陣營惡質攻擊該收手了

2021-09-19 10:13

超人氣

更多 >
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備

路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備
拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議

拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議
鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清

鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清