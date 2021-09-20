新聞眼／「愛國水果」老戲碼 台灣還能演多久？

大陸宣布3月起禁止台灣鳳梨輸陸，立委陳柏惟（中）等人聯手號召企業買台灣鳳梨。（本報資料照片）

大陸宣布3月起禁止台灣 鳳梨輸陸，台灣生鮮農產品首度遭對岸全面暫停進口，為農業界投下「震撼彈」，府院高層高喊「挺農民、吃鳳梨」，「愛國鳳梨運動」一時蔚為風潮。如今輪到釋迦 、蓮霧，農委會又要民眾、企業「用同樣力量」幫農民度難關，但出口檢疫困境若不以專業解決，即使台灣人再有同情心，「愛國水果」能吃多久？

今年不少人紛紛「用新台幣下架台灣鳳梨」，卻也暴露難堪亂象。新加坡 台商團購鳳梨發現大小不一、品質差，當地超市上架一天就打對折；台農宣稱首度出口兩公噸鳳梨到澳洲，並說要確立標準通關及商業模式，未料不到一周就傳鳳梨過熟黑心，通路商為避免糾紛，決定不上架。

其他水果外銷問題也屢見不鮮。出口日本的香蕉，今年4月傳出農藥超標遭銷毀；6月外銷紐西蘭的芒果、荔枝出現東方果實蠅幼蟲，斷然遭禁止輸入，至今卡關近百天，紐西蘭尚未點頭同意重啟貿易。

輸日香蕉農藥超標，農委會稱會加強輔導，嚴格要求外銷業者依照規定辦理；輸紐芒果、荔枝出現蟲害，即便我方多次提出說明但仍無法出口，農委會只稱「尊重」，繼續諮商爭取恢復輸銷。但面對陸方陸續檢出台灣鳳梨、釋迦、蓮霧蟲害，農委會顯然沒用同樣態度因應。

無論政治因素是否存在，農產品貿易本就按照對方遊戲規則走，過去陸方讓利、甚至給予「綠色通道」，但多年運作下來，方便也不能當隨便，加上陸方近年重視外來生物入侵，輸入檢疫標準比過往嚴格，台灣不必自居「被害人」角色，應先檢視輸陸品質，甚至普查外銷水果、確保落實檢疫措施，以理性科學解決更務實。

可惜農委會除了複製「鳳梨模式」砸錢救市，仍要民眾繼續幫忙消費「愛國釋迦、愛國蓮霧」，但總不能每禁一種水果就出同樣老招，從檢疫源頭阻絕問題才能避免陷入無限循環。