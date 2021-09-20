大陸加碼禁台灣釋迦蓮霧 綠委譏習近平變不出把戲

蔡英文總統（左）譴責對岸違反國際貿易規範。（記者陳正興/攝影）

大陸宣布繼鳳梨後，又禁台灣 釋迦和蓮霧進口。蔡英文總統昨天表示，「中國 這種做法，已經違反國際貿易規範。除了嚴正譴責，我們會支持農委會的所有因應措施，一定會保護農業、力挺農民。」行政院長蘇貞昌則要求中國在9月底前必須回應防檢局，否則將比照澳洲案例，在世界貿易組織（WTO ）提出爭端解決控訴。

蔡總統說，她也已經請農委會主委陳吉仲務必讓農民受到的衝擊降到最低，「請大家放心，面對不合理的市場干預，政府一定會挺農民到底」。

外交部長吳釗燮在外交部推特發文表示，在一系列的軍事威脅後，中華人民共和國把貿易當作武器，這種具有敵意的行為違反國際貿易規範。他問，中國還想加入高標準的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）？這是笑話嗎？

陸委會也表達不滿，指無法接受大陸對兩岸農產品貿易説斷就斷的做法，並批評大陸不願意依兩岸協議機制溝通，傷害台灣農業和兩岸關係，其行為完全不符合WTO及國際貿易相關規範，也破壞兩岸正常的貿易機制。

民進黨立委同聲譴責大陸，批大陸領導人習近平「變不出新把戲」，並要求政府盡全力協助農民降低衝擊最低。