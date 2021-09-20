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大陸加碼禁釋迦蓮霧 藍轟農委會失能

記者劉宛琳、李承穎／台北20日電
大陸禁台灣釋迦和蓮霧輸入，國民黨主席江啟臣（中) 呼籲別讓農民成為兩岸角力犧牲品。(記者邱德祥／攝影)
大陸禁台灣釋迦和蓮霧輸入，國民黨主席江啟臣（中) 呼籲別讓農民成為兩岸角力犧牲品。(記者邱德祥／攝影)

大陸昨再以病蟲害為由禁輸釋迦和蓮霧，國民黨主席江啟臣呼籲兩岸應立即啟動「重大檢疫檢驗突發事件協處機制」，別讓農民成為犧牲品；他相信台灣農產品絕對經得起考驗，也呼籲大陸海關應再次複檢，用科學證據說話。

國民黨前主席朱立倫表示，3月大陸禁輸台灣鳯梨，他就呼籲蔡政府要重視兩岸問題，不然下次就是釋迦或蓮霧；他批評蔡政府「抗中喊口號」，結果「農民慘被套」，到底是「抗中保台」還是「抗中害台」？要求民進黨說清楚。

朱立倫表示，2020年台灣出口到大陸的水果，和新南向國家相比，鳳梨是100倍，釋迦是200倍，蓮霧是600倍，「上次禁了鳳梨，這次禁釋迦、蓮霧，下一次又會是什麼？」

國民黨立院黨團總召費鴻泰要求陸方拿出害蟲的具體實據，農委會也須說明出口農產品檢疫不斷出包卻未改善，別把農業問題政治化。

費鴻泰表示，早在今年7月，農委會就已監測到鳳梨釋迦介殼蟲發生，並提出預警呼籲，避免影響外銷市場，結果現在釋迦、蓮霧又因大洋臀紋粉介殼蟲害而受阻，顯見農委會上下失能，毫無警覺。

民眾黨立委張其祿表示，要抗中又對經貿準備不充分，才會造成這次衝擊，應該朝其他市場拓展，分散風險，「難道又要要求民眾暴買釋迦、蓮霧嗎？」

釋迦 台灣 國民黨

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