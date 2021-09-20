大陸加碼禁釋迦蓮霧 果農憂心：喝西北風的開始

台東縣釋迦栽種面積達5500公頃，其中「鳳梨釋迦」九成以上銷往大陸市場，每年產值超過12億台幣。（記者尤聰光／攝影）

大陸海關總署昨天通知台灣釋迦 、蓮霧檢出介殼蟲，今起禁止輸入大陸。釋迦主產地台東縣果農得知消息驚訝說，「如果釋迦被禁，就是喝西北風的開始」。台東縣府農業處表示，中秋連假後將邀集各農會開會商討因應對策。蓮霧主產地高屏果農憂心忡忡，高雄市長陳其邁批大陸此舉已違反WTO貿易規範；屏東縣長潘孟安說，應記取雞蛋不能放在同一個籃子的教訓。

釋迦是台東縣主要經濟作物之一，栽種面積達5500公頃，其中鳳梨釋迦占1800公頃，每年外銷產量達1萬4000公噸，9成以上銷往大陸，年產值逾12億元台幣，大陸宣布禁入令，對台東衝擊最大，果農「只能走一步、算一步。」也有果農擔心「今天是鳳梨、釋迦、蓮霧，明天又不知輪到哪個農產品？」

劉姓釋迦農說，雖然縣府及農會近年積極拓展行銷東南亞 和北美等國家，但冷鏈技術有限，很難在短時間取代大陸市場。在廈門、長三角從事進出口貿易多年的台商坦言，水果這單生意，「等於不用做了」，得另覓出路，或乾脆轉投資在大陸種植台灣水果。

而「水果政治學」作者焦鈞表示，「它就是一個政治的問題，已經不是單純的國與國，地區對地區農產品檢疫技術層次的問題。」未來是否還會有其他水果被禁？焦鈞說，相較鳳梨、釋迦、蓮霧，其餘如柳橙、茂谷柑、芒果、芭樂也有一定的銷陸份額，但總量不高。其中，近年銷量有成長的芒果產季已過，且主力市場還包含日本，又比較沒有介殼蟲害問題，若大陸要繼續操作，影響效果也會遞減。

台東縣長饒慶鈴則請鳳梨釋迦果農先勿驚慌，後續會協助農民達成鮮果防檢疫零檢出目標，也會與中央合作讓釋迦可以銷往更多國家。饒慶鈴說，從今年初鳳梨禁止輸陸開始，縣府就鼓勵鳳梨釋迦果農無論在田間管理、採後處理、包裝上櫃各階段都要做好農藥殘留與有害生物防治，以完全「零檢出」當目標，今年首次編列預算補助農民購買空壓機防治介殼蟲，明年將擴大補助農民購買設備，做好鳳梨釋迦各項防疫防蟲工作。

台東縣農會理事長楊招信說，近日確實有收到貿易商相關訊息，由於釋迦品種多，禁止輸陸的是否也包括鳳梨釋迦，還要進一步確認，希望大陸不要是政治手腕的操作。

屏東縣泰吉果菜生產合作社執行長林全合說，屏東外銷大陸蓮霧主要以蜜風鈴（子彈蓮霧）為主。對於農委會要投入10億元救蓮霧、釋迦，南州曾姓蓮霧農認為，治標不治本，重點不是要補貼農民多少錢，而是希望能恢復與對岸對話，「難道農民種的每個作物都要提心吊膽嗎？」