鳳梨之後 大陸再禁釋迦蓮霧 台灣砸10億救市

繼鳳梨之後，台灣釋迦、蓮霧又被大陸以檢出介殼蟲為由，20日起禁止輸入，農委會呼籲消費者多吃釋迦、蓮霧幫助農民。（記者黃義書／攝影）

台灣 鳳梨禁令尚未解除，大陸海關總署昨天又通知台灣釋迦 、蓮霧檢出介殼蟲，今起禁止輸入。府院同時對大陸譴責，農委會主委陳吉仲緊急上火線稱「完全無法接受」，今年6月前曾收到不合格通知，農委會提出加強防疫措施後就未有不合格，陸方突然宣布禁令，台灣擬向WTO 提出爭端解決控訴。另祭出10億元台幣加強內外銷，搶救台灣釋迦、蓮霧市場。

陳吉仲還點名，下一個可能遭陸方禁止的水果是檸檬、茂谷柑等柑橘類，將預擬所有可能影響做因應方案。農委會說，柑橘類能再製的產品多，輸出各國也不像鮮果有這麼多限制，若真的也發生問題，會有萬全準備。

大陸海關總署昨日發出暫停台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧輸入通知，指今年以來，多次從台灣輸大陸番荔枝（釋迦）和蓮霧中檢出檢疫性有害生物—大洋臀紋粉蚧。依大陸法規，自9月20日起暫停台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧輸入。

農委會統計，今年6月前輸陸釋迦、蓮霧不合格件數分別為13件、6件，6月28日後就沒有不合格通知，台灣7月修正法規加強檢疫措施，9月10日也通知陸方，昨天卻突然收到禁令。陳吉仲說，現在是中秋假期，台灣先前對不合格件數早有具體回應，偏偏選在「大家團圓的日子」通知，令人完全無法接受。

陳吉仲說，「太平洋臀紋粉介殼蟲」分布在亞洲多國，在水果表面就能處理，輸入國直接薰蒸後可繼續貿易，從未有片面暫停輸入的案例，陸方作法不符合國際規範，應拿出科學證據。若陸方9月底前無正面回應，將依WTO規範提出爭端解決控訴，促使陸方取消禁令。

台灣生鮮水果銷陸前三名為鳳梨、釋迦、蓮霧，如今相繼遭禁，恐連帶影響台灣國內市價。陳吉仲說，將比照鳳梨提振買氣，內銷包括加強電商銷售、農遊券加碼、企業採購及啟動加工，外銷將增加獎勵，強化星馬、加拿大及港澳市場，目標釋迦外銷5000公噸、蓮霧1000公噸。他說，五倍券、農遊券實施時間貼近蓮霧及釋迦產期，呼籲消費者再次幫助農民，10月後也會啟動國內外公民營企業採購平台。

去年釋迦約24%外銷，其中輸陸1萬3588公噸，占整體外銷95%；蓮霧約10%外銷，其中輸陸4792多公噸，占整體外銷97%。