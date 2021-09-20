雄二E攻陸飛彈車首曝光 傳射程1200公里涵括廣州到上海

雄二E飛彈車本身隨車附掛偽裝網，動時即緊密包覆，後側彈箱曝光影像十分罕見（圖：聯合報讀者提供）

國軍「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案送抵立法院待審，十項裝備籌獲案中，始終未曾解密、具備對中國大陸戰略目標進行縱深打擊性能的雄二E型攻陸飛彈，以「雄昇飛彈系統」為名列為公開項目。本報系聯合報透過管道取得空軍「戟隼計畫」生產、正式部署的雄二E飛彈車影像，在一片對共軍「源頭反制」的建軍聲中，國軍現役「特種飛彈」系統真身首度曝光。

對此，國防部 表示，計畫採購的項目，包含雄風、天弓及天劍系列飛彈，至於性能部分涉及機敏，不便說明。

因應中共武力威脅，台灣 以雄風二型反艦飛彈為基礎，參考美國戰斧巡弋飛彈構型，研發「雄二E型攻陸飛彈」系統，據信近20年前就曾以「戰備急需」名義小批量生產部署，射程據信達600公里，台灣首度具備對大陸縱深戰略打擊的能力，包括廣州到上海一線戰略目標都在打擊範圍中；而這批飛彈空軍曾於國防部在2019年度公開預算 案作業維持費中編列億餘元預算，由中科院執行「雄昇飛彈18年延壽驗證案」、「雄昇飛彈系統裝備維護委製案」。

其後，國軍2008年以「戟隼專案」為名，投入台幣330億元（約11.8億美元）機密預算正式生產245枚增程型雄二E，國外智庫研判射程可達1000公里。軍媒曾透過社論披露戰術反制「雄二E型」飛彈在「漢光34號」演習實兵驗證時，曾於九鵬基地實彈射擊並命中目標。

因應近年共軍挑釁愈趨頻密，國防部此次計畫生產的「雄昇飛彈」系統，是「雄二E」系列號稱「增程型」的最新型號，射程外傳可達1200公里，但目前採購數量、預算分配額度不明。

在本報系聯合報曝光的影像，屬於北部某連執行首批「戟隼專案」換裝時的整備畫面，當時雄二E系統已完整配備飛彈發射車、射控車與微波車，而由於飛彈車本身隨車附掛有偽裝網，機動時即緊密包覆，後側彈箱曝光影像十分罕見。

分析曝光影像中的雄二E飛彈發射箱，前方由偽裝覆蓋的是發機，發射箱構型略呈後寬前窄，較小的前端為射口，發射前頂蓋先行打開，後側較寬的設計，研判是飛彈下方應有突出的氣體引入道外，也可能是為預留較大空間以有足夠空氣供發動機噴射助燃之用。