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雄二E被喻「台版戰斧」 台灣攻陸飛彈擴軍

記者洪哲政╱台北20日電
空軍791旅堪稱最早部署雄二E攻陸飛彈的「老牌」部隊，近年隊徽曾經在軍方粉團上短暫曝光，「千里破敵、捨我其誰」隊訓讓外界印象深刻，但隨即因敏感遭撤下。（圖：本報資料照片）
空軍791旅堪稱最早部署雄二E攻陸飛彈的「老牌」部隊，近年隊徽曾經在軍方粉團上短暫曝光，「千里破敵、捨我其誰」隊訓讓外界印象深刻，但隨即因敏感遭撤下。（圖：本報資料照片）

因應雄二E等攻陸飛彈部隊擴軍，空軍防空暨飛彈指揮部除原有飛彈791旅所轄兩個營、六個連的「雄二E」連隊外，已在屏東萬金、新竹湖口、關西等地，陸續增建具現代化掩體、天車吊臂飛彈發射車庫的「特種飛彈」基地，對大陸源頭打擊戰力持續擴大整建中。

國軍「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案中所提「雄昇飛彈」一詞，近年散見空軍預算公開項目，軍方從未說明實際彈種，但海外智庫訊息都直指就是被稱為「台版戰斧」的國造雄二E型攻陸飛彈。

此次國防部公布的戰力提升案中，雄昇飛彈系統、萬劍飛彈系統被列新增案，研判俱為性能提升型，而相關預算原應編列在機密預算項下，但台灣因政策對美採購岸置魚叉飛彈系統的預算排擠因素，國防部須另編特別預算支應採購項目，雄二E因此以「雄昇飛彈」為名浮出檯面。

近十年商用衛星圖片應用興起，雄二E部署備受關注，原本「露儲」的飛彈車，屢被網友及海外軍事研究者截獲衛星照片，軍方一度以飛彈車上覆遮光網防止偵照；而近年網路社群興起，空軍防空暨飛彈指揮部一度自行披露轄下791旅隊徽，攻陸飛彈圖騰「躍然網上」，番號因此曝光，2010年起陸續部署在新北、桃園與苗栗一線的雄二E飛彈部隊駐地，因此被一一解析。

目前軍方尚未解密的攻陸飛彈，空軍一律稱為「特種飛彈」。

此外，空軍司令部昨天兩度發布中共解放軍在台灣西南空域活動動態，上、下午計有四架次共機進入台灣西南防空別區，遭台空軍反制。

空軍昨天上午公布有三架共機進入我西南防空識別區，包括一架次運八反潛機、兩架次殲16戰機；昨晚再度發布有一架次運八反潛機入侵。空軍分別派遣空中巡邏兵力應對。

預算 台灣 國防部

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