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美艦17日通過台海 解放軍同日在台灣西南海空域演練

記者林則宏／即時報導
圖為解放軍殲-16機。（取材自國防部網頁mnd.gov.tw）
圖為解放軍殲-16機。（取材自國防部網頁mnd.gov.tw）

美國海軍第七艦隊發布新聞稿稱，勃克級導向飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG52）17日通過台灣海峽。大陸不甘示弱，解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，當日，解放軍東部戰區也出動包括作戰艦艇、預警機、轟炸機等在內的海空兵力，在台灣西南海空域實施聯合警巡和實戰化演練。

施毅並表示，有關行動旨在提高戰區部隊一體化聯合作戰能力，解放軍東部戰區將根據台海局勢和維護國家主權安全的需要常態組織。

美國海軍第七艦隊表示，貝瑞號17日依國際法例行通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾。新聞稿稱，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

貝瑞號已是美軍艦艇今年第9度通過台海。對此，解放軍東部戰區18日上午先以發言人施毅名義發布新聞稿指出，美軍貝瑞號17日過航台灣海峽並「公開炒作」，中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒。

施毅並在新聞稿中再度批評美國頻頻實施類似挑釁行徑，充分說明美國是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。新聞稿稱，解放軍東部戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

解放軍東部戰區隨後於18日中午又發布另一則新聞稿指出，東部戰區17日在台灣西南海空域實施聯合警巡和實戰化演練。

根據中華民國國防部發布的「即時軍事動態」，17日，共有10架次解放軍軍機進入台灣西南空域，包括：1架次運-8反潛機、1架次運-8技術偵察機、2架次殲11機、6架次殲16機。台灣空軍對此採取派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等應處作為。

據統計，這是國防部自去年9月16日起正式通報解放軍軍機動態以來第233次通報，也是今年以來第162次、9月以來的第17次通報。

解放軍 台灣 美國

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