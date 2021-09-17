憂金融危機？央行臉書罕見把恒大類比雷曼

央行罕見在臉書把恒大財務危機類比雷曼兄弟。（本報資料照片）

中國大陸房地產巨擘恒大集團債務風險攀高，央行 昨日罕見在臉書 回顧2008年雷曼兄弟倒閉事件，特別提及目前恒大爆發財務危機，被外界視為陸版「雷曼時刻」。由於央行首度將恒大事件與雷曼類比，引起外界側目，央行官員昨雖對此表示「不予置評」，但仍無法消除外界疑慮。

金融人士指出，雖據金管會統計，金融業對恒大曝險不高，但金融圈仍高度關注，主要擔心市場交易情緒是否會受影響，央行透過臉書出現過去未曾有的發言，「這是過去很罕見的行為」，央行擁有最優秀的總體經濟研究團隊及超然獨立性，讓金融圈議論紛紛，向來最重視金融穩定的央行是否也在擔心恒大風暴？

國銀交易室指出，金融業相關對恒大曝險金額22億元台幣（約7900萬美元），部位不大，但昨日金融市場仍關注事件發展，看北京政府如何控制這個大炸彈，因接下來可能牽連到整體房地產及相關債券市場。

間隔13年後，央行昨日又在臉書發文，提到為何近期恒大集團爆發財務危機，市場擔憂醞釀大陸房地開發商破產潮，被視為是大陸版的「雷曼時刻」，央行小編解釋原因「國際間發生大規模的金融危機時，常以「雷曼時刻」形容」。

央行昨日在臉書上，回顧2008年9月15日美國 投資銀行雷曼兄弟破產倒閉，引發金融體系大範圍擠兌，最終導致系統危機爆發，共有24國成為銀行業危機的受害者。

央行說，2007年中美國不動產市場出現疲弱跡象，次貸危機愈演愈烈，雷曼兄弟資產品質急劇惡化，嚴重侵蝕資本。儘管雷曼兄弟於2008年初增資60億美元，仍須出售資產補充資本，然而在緊要關頭，管理階層不願以超低價出售資產，最終美國政府傾向採行併購方式解決雷曼兄弟危機，但又拒絕提供資金給有意併購的機構，致與美國商業銀行的併購談判破裂等種種致命因素，使雷曼兄弟不得不走上破產保護之路。

這段過往一直是央行心中不可承受之重，當時央行自2008年8月開始連續七度降息，累計降息9碼半（2.375個百分點），「瘋狂放水」將大筆資金釋於市場。即便風暴結束多年，當年的美國聯準會前主席柏南克訪台之時，央行前總裁彭淮南仍直奔演講會場，逕向柏南克大聲抗議，強調「你的量化寬鬆，我的煎熬！」

回顧這起金融史上重大事件，央行文章中說，雷曼兄弟倒閉，將美國次貸危機擴大為全球金融危機，全球經濟陷入大衰退，帶來龐大的經濟及非經濟面損失。