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黑白集／稱習五條是好意 邱太三別有用心？

黑白集
陸委會主委邱太三。（本報資料照片）
陸委會主委邱太三。（本報資料照片）

邱太三是蔡政府中一個體質特異的鴿派，總是說些友善、卻派不上用場的話。對岸聽了，可能莞爾一笑，也可能翻個白眼。就比如這兩天，他突然稱許兩岸是全球防疫做得最好的，又說習近平兩年前提「習五條」是一番好意。讓人丈二金剛，摸不著邊！

這些話乍聽，讓人十分舒暢，但總覺得哪裡不對勁。就以頭一句話為例，對岸肯定不同意。人家入境隔離期間得做四、五次核酸檢測，一有本土確診二話不說全區普篩，光疫苗就打了破20億劑。但台灣還在靠別人捐贈，邱太三那句兩岸都好，是在表揚誰？

第二句更絕。邱太三說習五條原是好意，是希望兩岸能夠和平統一；但兩年前蔡英文將它罵得一文不值，還把九二共識與一國兩制畫上等號，要大家別再提九二共識，然後踩著芒果乾當選連任。現在邱太三卻說它是「好意」，還一副願意和平統一的模樣；這是在褒獎習近平，還是唱小英反調？

拐彎抹角地說了這些言不由衷的話，邱太三心裡明白，他的聽眾根本不是北京，而是拜登。上回他說兩岸要春暖花開，是在拜習除夕通電長談後；這次他熱捧習近平，應是看到拜習又秉燭夜話了。

說習五條是好意倒非假話，習一篇談話就幫蔡英文逆轉勝，當然是好意了。邱太三也許是奉令，用政治暗語去答謝！

習近平 蔡英文 台灣

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