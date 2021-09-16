陸委會主委邱太三：兩岸對話有重啟必要

陸委會主委邱太三指兩岸都盡最大努力維持現狀及風險管控。（本報資料照片）

陸委會主委邱太三昨表示，兩岸情勢雖然不是那麼順暢，但雙方都盡最大努力維持現狀及風險管控，也都有重啟對話的必要跟可能，且形勢上也不適合以這樣的狀態緊繃下去。

邱太三昨天視訊出席中華民國三三企業交流會主辦的「新情勢下兩岸經貿之挑戰及因應」講座，並進行專題演說，在回應企業人士關心兩岸如何重啟對話時，作上述表示。

邱太三稱，「這是很大壓力」，兩岸對話應有重啟的必要與可能。主要原因是，縱使民進黨執政，但中國 大陸也很關注要如何以「通惠情」來促融。他說，通惠因疫情沒有產生預期的效應與結果，期待透過人民及經貿交流，慢慢累積，但未來勢必還是會涉及政府業務執行。例如海基會很多個案服務，某個層次上還是涉及政府機關。

台方以遵循「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」處理兩岸事務，維持台海和平穩定現狀。邱太三稱，大陸在意民進黨政府對兩岸的認知和定位，2016年五二○就職，蔡總統已提出上述呼籲，初期對岸尚可以接受，但他們內部有雜音，導致呼籲受到一定程度的挫折。儘管兩岸還是緊張，但是雙方對維持現狀與風險管控有盡最大的努力。

此外，中共總書記習近平2019年提出「習五點」，因有些原則與綱領，引發台灣 很大反彈。今年大陸全國人大政協兩會後，習就去福建考察兩岸經貿交流，沒有考察解放軍，此動作台方理解是友善的。

邱太三認為，兩岸形勢不適合以這樣的狀態緊繃下去，現在大家只是在做風險管控，不要讓最壞的狀況或壞的狀況繼續下去，未來希望有好的事情可以互相推展，「這是我的期待，我沒有辦法說，在我的任內一定會達成，但我會盡我的努力」。

與會的企業人士也關切台灣駐美代表處更名的議題，邱太三對此表示，名稱問題在美中之間有一定程度敏感性，在中國大陸「偉大中國夢」及全球軍事戰略擴張下，美中對抗幾乎是全面性的，改名問題也是國際氛圍形塑出來的。他表示，將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，台方樂觀其成，但中國大陸可能會有強烈反應，相信雙方都會很審慎做各項評估。

談及兩岸疫苗 認證和人員往來時，邱太三說，全世界防疫做得最好的是中國大陸與台灣，所以預期疫情早晚都要恢復，兩岸經貿也會做恢復。這樣的恢復因應國際情勢大的變化，所以政府希望逐步恢復，認為有一些作業與溝通，需要雙方展現善意與調整。他舉例說，大陸主要是施打科興與國藥疫苗，雖然兩款疫苗受到ＷＨＯ認可，但這是緊急授權階段，台方要不要認定國際認可的疫苗？這方面兩岸恐怕要進行溝通。