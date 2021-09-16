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小S、張鈞甯被出征 國台辦：會深入調查處理

特派記者賴錦宏／北京16日電
台灣藝人被小粉紅出征，國台辦發言人朱鳳蓮指「會深入調查、處理」。（記者賴錦宏／攝影）
台灣藝人被小粉紅出征，國台辦發言人朱鳳蓮指「會深入調查、處理」。（記者賴錦宏／攝影）

從「小S事件」到「張鈞甯事件」，台灣藝人在中國大陸被一些小粉紅攻擊，對於台灣藝人沒有辦法在大陸敬業、樂業，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，最近接連發生在大陸正常發展的台灣藝人在網路被炒作，背後肯定有原因，「我們會深入調查、處理」。

國台辦昨天舉行記者會，朱鳳蓮被問到，誰才能判斷藝人是不是「台獨」？小S、張鈞甯事件中，一些特定微博博主以攻擊台灣博眼球來吸粉獲得個人利益，挑起兩岸民間對立，傷害兩岸民間情感，可說是兩岸關係的毒瘤，請問網管部門和國台辦將如何處理？

朱鳳蓮稱：「首先要強調，台灣藝人沒有辦法在大陸敬業、樂業，這是完全站不住腳。大陸一貫積極支持兩岸文化領域的交流合作，熱誠歡迎台灣演藝人員赴陸發展，分享機遇發展。」

朱鳳蓮說，近期接連發生在陸正常發展的台灣藝人被網路炒作，不由得讓兩岸民眾高度懷疑，是不是台灣有些政治勢力蓄意製造事端，企圖干擾、阻撓台灣演藝人員在大陸正常發展，破壞兩岸人文交流、挑撥兩岸民眾對立，破壞關係。「我們希望也呼籲兩岸民眾高度警戒、擦亮眼睛，精準辨識，不要上當。」

再被問到大陸有些微博（博主），專門挑選一些激化兩岸對立的題材來吸引關注，其中有個叫做「台灣傻事」的，雖然流量很高，卻傷害兩岸之間的感情，最糟糕的是，它把台灣部分反中抗中的聲音，擴大成代表了大部分台灣民眾的意見，誤導大陸民眾對台灣的觀感與認知，這和中共總書記習近平說「人之相交，貴在知心」完全背道而馳。對於這類的微博或微信公眾號有何評論？

朱鳳蓮回應指，其實之前也有類似事件，背後肯定有原因，「我們會深入調查、處理」。「剛提到的網路空間上，我們如何讓更多兩岸民眾能夠客觀認識彼此，確實是我們要做的工作，也是我們要深入貫徹中央的對台工作，推進兩岸各領域、各層次的民間交流工作，讓兩岸民眾消除之前不了解甚至是誤解，深入互相來認識大家，我們確實需要繼續努力。」

台灣 微博 工作

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