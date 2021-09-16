蔡英文視導漢光37號演習 佳冬戰備道戰機成功起降

漢光37號演習15日清晨進行佳冬戰備跑道起降操演，圖為飛行員向蔡英文總統簡報。（圖：總統府提供）

「漢光37號」演習昨清晨在屏東台一線省道實施「佳冬戰備跑道起降」操演，空軍三型主力戰機和空中預警機依序完成降落、整補、起飛，這是佳冬戰備跑道啟用41年來首度完成戰機起降，台灣 五座戰備跑道全部完成驗證；蔡英文 總統穿著迷彩軍服到場校閱，並慰勉操演機組員。

這項操演是模擬軍機場跑道遭敵軍炸毀，戰機轉降佳冬戰備道實施油彈整補再戰的應變能量；清晨6時28分，參演戰機以一分多鐘間隔由南至北降落，IDF經國號、F-16V、幻象兩千及E-2K預警機依序滑行至跑道末端，再調頭回來整補、加油，隨後起飛，7時8分結束，周邊空域有黑鷹直升機全程警戒。

蔡英文昨由國防部 長邱國正陪同到場視導，在指揮台聽取演習想定狀況並校閱戰備道起降實兵操演，她也利用整補的等候時間，前往整補區慰勉操演機組人員，聽取飛行領隊報告任務執行情況。

台灣戰備跑道包括在高速公路國道一號的彰化─員林、嘉義─民雄、台南─麻豆、仁德─岡山等四處路段，省道只有佳冬戰備道，昨天順利起降驗證後，也完成戰備道的最後拼圖。

南台灣前晚一度下雨，但昨天清晨放晴，演訓順利。大批民眾及軍事迷在警戒區外圍觀、拍照，還有民眾帶國旗揮舞，為國軍打氣；來自台中的吳姓軍事迷徹夜守候，他說：「就是要來見證這歷史性的一刻！」

E-2K預警機飛行員李庭伍中校指出，佳冬戰備道是非標準型落地區域，山區周邊有許多側風，會影響進場操作；執行起降任務的IDF經國號戰機飛行員李大懿上校表示，一般戰轟機使用的跑道比佳冬戰備跑道長，這次短場落地在操作方面要比平常更精準掌握觸地位置與距離，才能在有限距離內安全把飛機停下來。F-16V飛行員孫明騰上校說，在複雜環境下進行戰機落地必須更謹慎。

國軍第一作戰區昨在五德訓場實施「聯合反登陸作戰操演」，以敵登陸作戰進程為想定，驗證聯戰指管機制及聯合火力運用等訓練成果。另在台東知本海灘實施「反灘反擊作戰」預演，今正式操演。