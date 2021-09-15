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布林肯、蘇利文先後致電 力挺立陶宛友台

記者張文馨／綜合15日電
駐美代表蕭美琴（右三）12日晚間在雙橡園接待來訪華府的立陶宛國會外交委員會主席帕維里歐尼斯（右二）。（圖：駐美處提供）
駐美代表蕭美琴（右三）12日晚間在雙橡園接待來訪華府的立陶宛國會外交委員會主席帕維里歐尼斯（右二）。（圖：駐美處提供）

立陶宛因與台灣發展關係，遭中國大陸多方施壓。繼美國國務卿布林肯親自致電聲援立陶宛外長後，白宮國安顧問蘇利文13日也致電立國總理希莫妮特，在立陶宛遭北京脅迫之際，表達美方強力支持。

立陶宛近來因允許台方以「台灣」為名成立代表處，頻頻受到中國大陸外交、經濟施壓，被迫召回駐中大使。包含美國在內等多國議員近來透過致函、錄製影片聲援立陶宛，美國官員也多次致電立國對口表達支持，且層級愈來愈高。

白宮國家安全會議發言人霍恩13日透過聲明表示，國安顧問蘇利文與立國總理希莫妮特通話，在立陶宛面臨大陸脅迫之際，重申美方對立國的「強力支持」。

霍恩指出，蘇利文也向希莫妮特表示，美方感謝立陶宛在支持民主與人權上採取「謹守原則」的外交政策，包含白俄羅斯。此外，霍恩說，雙方電話中重申美國、立陶宛關係強韌，並談論深化兩國經濟、外交與防衛合作所進行的努力。

不過，專家指出，大陸只是立陶宛第12大貿易國，立陶宛和大陸不但距離遙遠，雙方經濟依存度也不高，因此立陶宛較能不顧大陸壓力。歐洲其他大國和大陸經貿往來密切，恐難像立陶宛這樣在外交政策上以民主價值為優先。

另外，美國國務院歐洲與歐亞事務副助卿墨菲近日率團訪問立陶宛，本月10日也親自與立陶宛外長藍斯柏吉斯會晤。藍斯柏吉斯13日啟程訪問華府，期間將與布林肯會面，就國際與區域安全挑戰、對中關係等議題進行討論。

台駐美代表蕭美琴12日晚在雙橡園接待來訪華府的立陶宛國會外交委員會主席帕維里歐尼斯，駐美處表示，雙方就強化台立雙邊關係，與台美立三邊關係等交換意見。

蕭美琴分享，在這場晚宴中招待立陶宛國會議員品嘗台灣夜市牛排和珍珠奶茶剉冰，且駐美處人員戴上感謝立陶宛的造型口罩；她說，共同的自由理念與民主信念，讓台立友誼更堅實。

此外，台外交部昨證實，由國發會主委龔明鑫率隊的「經貿投資考察團」，將於10月出訪捷克、立陶宛、斯洛伐克等三個中東歐國家。此行除強化雙邊的經貿投資交流外，也將拓展更多合作商機，並共同打造相互連結、具有韌性的民主供應鏈。

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