台駐美處更名 美學者：恐被誤解挺台獨

美國政府正考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。(路透)

英國金融時報10日報導，拜登 政府考慮將台灣 在美國 的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO），更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。美國智庫「外交關係協會」（CFR）研究員塞克斯（David Sacks）指出，讓台灣駐美代表處更名是錯誤的，拜登政府不應接受這項要求。

塞克斯曾任美國在台協會（AIT）政軍事務官員，他13日在智庫網站發表專文提出，若美國政府允許將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，恐被誤解為支持台獨。

塞克斯認為，讓駐美代表處更名是種象徵姿態，美國和台灣應致力於實質議題，如達成雙邊貿易協定，在供應鏈安全方面進行合作，強化台海嚇阻能力等。

聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席貝拉（Ami Bera，民主黨）表示，此事應通盤考量，循序漸進，不能只有美國政府決定，盼能跟其他理念相近國家談談。對於更名案可能引發的北京反應，貝拉表示，若召回駐美國大使，就是過度反應了，但在看到其他案例後，他不會低估北京對此事會有的過度反應。

紐約大學法學院教授孔傑榮（Jerome Cohen）日前推文表示，更名是正當的，但當前明智的作法是先將台北改成台灣，也就是先改為「台灣經濟文化代表處」，之後再改成「台灣代表處」。

塞克斯的文章卻說，若拜登政府允許TECRO更名為台灣代表處，刪除經濟與文化交流，並加入「台灣」，似乎暗示提升這個機構的地位，使其變得更接近於大使館；這會讓一些主張採取更多措施推進美台官方關係的人，加強力道推動其他事項，例如允許台灣的總統訪問美國華府。

塞克斯表示，更名也許聽起來無關緊要，實際上卻具有重要意義，且應該避免，因為這一決定將破壞美台之間非官方關係的思維，也無法促進美國利益或有意義地強化美台關係。

塞克斯指出，1994年美國前總統柯林頓檢視對台政策時，將「北美事務協調委員會駐美代表處」更名為「駐美國台北經濟文化代表處」，當時調整名稱故意省略「台灣」，理由是，若美國允許在此機構的名稱中使用「台灣」，可能會被誤解為支持台灣獨立。

塞克斯說，雖然有人認為駐美處更名不會導致與中國大陸開戰，所以美國應該同意，但他認為，美方應該要留意，其政策是否會向台灣傳遞出不明確的訊號，甚至鼓舞主張台獨的人，且美方應衡量是否符合其「一中政策」。

口譯哥：美台談事情 未必見光死

「口譯哥」、駐美代表處前政治組組長趙怡翔昨接受電台主持人周玉蔻專訪，談論駐美代表處更名、台美關係、拜登與習近平通話等議題。外傳美國政府考慮將駐美代表處更名，中國大陸方面已就此向美方提出嚴正交涉，不得更名；趙怡翔指出，即便有心人士曝光任何談論中的事情，未必會「見光死」。

趙怡翔表示，拜登外交政策是基於美國的利益跟價值，且有更大的國際號召力，相信在拜登任內，台美關係將穩健成長。

拜習通話隔天，金融時報便獨家報導拜登政府考慮讓駐美代表處更名，外界質疑有心人士放話、操作，周玉蔻也詢問趙怡翔的看法。趙說，「我可以肯定一件事，不會是（駐美）代表處和台灣方面去放話。」

趙怡翔表示，幾年前台美關係很多事情確實會「見光死」，所謂「見光死」是指獲得過多關注的話，有些人可能傾向更為謹慎處理而收手；但現在台美關係已不同，雙方很清楚自身定位，也共享利益與價值，「談任何事情，即便有人有心去曝光之後，未必會對事情本身有所影響。」