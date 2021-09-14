新聞評論╱拜習通話與代表處更名 球在美國手中

英國金融時報報導，美國政府正慎重考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。(本報系檔案照片)

從阿富汗狼狽撤軍後，美國 總統拜登 邀請中國大陸國家主席習近平通話，為雙方競爭進行風險管控。但拜習通話才結束，就傳出美國考慮讓台灣 在美代表機構更名為「台灣代表處」。台美低調不作評論，中共也還只有制式反應，事情仍在發展中，美中台關係的走向備受關注。

美中關係從3月阿拉斯加會談以來即陷入膠著，美國曾經兩度嘗試，包括副國務卿薛曼以及近日拜登特使柯瑞訪問天津，雖然中方都派出官員實體與視訊會談，但基本上美方都是碰了一鼻子灰。

這是由於美中對於雙邊關係有著根本不同的看法。從美國來看，與中國的關係可以同時是「競爭、合作、敵對」；競爭是應該的，對抗是必要的，而合作是有條件的，三者可以區隔化。但是對中方來說，關係是整體的，只有減少競爭、消除敵對，才可能有合作。就像大陸外長王毅對柯瑞所說，現在球在美方一邊，美方應停止將中國視為威脅和對手，「中美氣變（氣候變遷）合作不可能脫離中美關係的大環境」。

習近平是應邀通話，換句話說，中方不認為自己的立場有任何改變。反倒是白宮新聞稿中強調，美方基調仍然是競爭，但要確保美中競爭不會轉向衝突，所以需要有拜習電話會談；而白宮聲明也不像拜習2月通話時強硬，未提及港、台、人權等美國關切之事。拜登邀習近平通話還有另一個原因，美方官員抱怨在之前幾次會晤中，「中國官員不打算進行嚴肅、實質的對話」，拜登認為有必要直接與習近平溝通。

由於拜習通話長達90分鐘，不只是一般客套寒暄，還有實際議題討論，除了美方關切的氣候議題合作，防止南海、台海意外，也需要軍事互動接觸。尤其中方新聞稿提到，雙方「將責成雙方工作層加緊工作、廣泛對話，為中美關係向前發展創造條件」，這意味著未來將有更多像薛曼與柯瑞這樣層次的溝通來往，而「向前發展」更暗示美方期待的「拜習會」，不是沒有可能。

美中會談不可能不談到台灣，新華社稿中提到，拜登表示「美方從無意改變一個中國政策」；可是拜習通話後，第二天就爆出美方認真考慮中華民國在美國代表機構更名「台灣代表處」，很難讓人不把兩件事情連結起來。

兩件事聯繫在一起看，有兩個可能：其一是美方事先沒有通報中方會有這件事，還讓拜登對習重申一個中國政策，結果竟然私下與台灣會談，雖然美國同時與海峽兩方會談可以減少外界批評，但消息公布卻讓習近平灰頭土臉，令中方不再信任美方。這也意味美中對抗持續，台美關係升溫，改名可能性較高。

第二個可能則是，美方的確通報中方會有台美高層會晤，但保證不會傷及一個中國政策，而且為了避免中方起疑，美方還刻意將會議地點安排在距離華府車程一小時的馬里蘭州首府。這代表美中開始建立互信，台美關係受限，更名將有困難。

雖然美國主動致電中方意在挽回雙邊關係，但是美中對於台灣仍然有相當歧見。有鑑於台灣在立陶宛設處使用「台灣代表處」名稱，引發北京強烈抗議，甚至降低關係，召回大使；台灣駐美機構改名，北京不會等閒視之，勢必會有更大的後續效應。

現在球在美國手中，目前僅有中國駐美大使館的抗議，北京還在等美國官方回應。由於此事最後還需拜登簽署才生效，也不排除會成為美方討好中方的籌碼，我們不要太過天真的期待美國善意，反而要慎思可能單獨承擔的後果。