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台美高層國安對話 未談駐美處更名？

台灣新聞組╱台北14日電
國安會秘書長顧立雄。(記者季相儒／攝影)
國安會秘書長顧立雄。(記者季相儒／攝影)

國安會秘書長顧立雄和外交部長吳釗燮昨天傍晚返台，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅也另外搭機抵台。針對媒體報導顧立雄、吳釗燮與美方高層進行年度台美高層國安對話及軍事安全會議「蒙特瑞對話」，顧立雄等三人下機後都沒有發表談話，僅吳釗燮揮手致意並回應：「謝謝、大家辛苦了！」

相關人士指出，台高層赴美參加國安、軍事例行會議，主要議題並非駐美代表處更名，不該因外媒把兩件事寫在一起，誤以為吳釗燮和顧立雄是為更名案赴美交涉。知情人士表示，台方推動代表處更名已近一年，此次台美高層官員會晤並不包含該議題。

大陸外交部發言人趙立堅昨日表示，已就此向美方提出嚴正交涉。他表示，美方應恪守「一個中國原則」和中美「三個聯合公報」規定，以實際行動履行美方有關承諾，停止任何形式的美台官方往來和提升實質關係，包括不得將台灣駐美經文處更名為台灣代表處，停止向台獨分裂勢力發出錯誤訊號；美方應慎重處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係以及台海關係的和平穩定。

知情人士說，總統府對此行高度重視，顧立雄在行前也進行完整報告，但台美官員主軸為「交換意見」，並不涉及敏感議題，總統府與外交部態度也相當低調。

此次台方人員訪美一周。據了解，此行一個月前敲定，成員除顧立雄、吳釗燮，還包括國安會副秘書長徐斯儉及多名國安會諮詢委員，另有外交部及國防部人員陪同，大約十多人。

關於今年美方派出的官員層級，台方消息人士說，「跟過去沒什麼差別，差別只在於今年被曝光」。過去台美高層國安對話機制，多由台灣的國安會秘書長與美國白宮副國安顧問主談。

「蒙特瑞對話（Monterey Talks）」過去多由國安會副秘書長領隊，但消息人士表示，2019年美方曾要求國安會秘書長出席，至今都是秘書長參與，2019年美方就曾邀請時任秘書長李大維出席，也就是李大維會晤白宮國安顧問波頓那年；另名消息人士指出，不該說是美方「要求」，而是美方希望更高層參與國防議題，以理解台方的戰略高度。

「蒙特瑞對話」為台美之間重要軍事安全會議，台方出席成員包括國防部、外交部、陸委會等，但以往外交部長並不參與。據了解，吳釗燮9日至11日在美國，10日已在華府外，會晤白宮及國務院官員。

對於美方正慎重考慮將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，民進黨立院黨團指出，中國大陸應該用更成熟的眼光看待國際合作，不該抗議、干涉。國民黨立委蔣萬安指出，若能成功更名，也是跨出一大步，但更重要的是實質改善與美國關係，以及外交人員相關權益。

外交部長吳釗燮13日傍晚抵達桃園機場。(記者季相儒／攝影)
外交部長吳釗燮13日傍晚抵達桃園機場。(記者季相儒／攝影)
美國在台協會(AIT)台北辦事處長孫曉雅。(記者季相儒／攝影)
美國在台協會(AIT)台北辦事處長孫曉雅。(記者季相儒／攝影)

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