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外配、未成年子女准入境台灣 小明仍被排除

台灣新聞組╱台北14日電
陸籍配偶前婚生子女「小明」返台之路一波三折，圖為旅客帶著小孩從桃園國際機場入境。(本報資料照片)
陸籍配偶前婚生子女「小明」返台之路一波三折，圖為旅客帶著小孩從桃園國際機場入境。(本報資料照片)

今年5月19日起，因全台疫情警戒提升至第三級，全面暫緩非本國籍人士入境，指揮官陳時中昨宣布，自即日起開放國人外籍配偶（含大陸港澳）及未成年子女於邊境嚴管期間申請入境，但這項鬆綁措施仍不包含俗稱「小明」的陸籍配偶前婚生子女。

本報系經濟日報報導，指揮中心昨公布台灣新增本土確診兩例、境外移入三例。針對疫情演變，專家小組諮詢委員李秉穎指出，新冠疫情二、三年內不會輕症化，後續仍會出現一到三波不等的流行。

陳時中指出，台灣自今年5月19日起在全國疫情警戒第三級期間，基於整體防疫考量，暫緩未持有台灣有效居留證的非本國籍人士入境來台。現在因為台灣疫情已較趨緩，自即日起開放國人外籍配偶及未成年子女得於邊境嚴管期間申請入境。

雖然Delta變種病毒已經入侵台灣社區，但從指揮中心每日公布的確診數字來看，近日未看到疫情明顯擴大跡象。對此中研院院士賴明詔指出，為了一個病例，幾千人被管控被隔離，對社會成本其實損失非常大，不可能永遠把邊境都關掉。

副指揮官陳宗彥說，本次鬆綁，陸港澳籍也適用，但與陸籍配偶的前段婚姻所生子女「小明」，因為是「前夫的小孩」並非國人的配偶也不是國人的子女，因此仍舊不在此次範圍。也就是說，小明從疫情至今都沒有鬆綁可入境來台。

台北中國時報報導，小明家長怒控，指揮中心日前已開放1.3萬名境外生，但為何僅少數10人的陸籍配偶前婚生子女、轉學生卻遲遲不開放？若是考量疫情，相對於境外生，這10名小明的防疫工作，完全是可控的狀況。

一位小明家長王可安說，政府所謂的「人道考量」，小明們就是最需要被考量的一環，小明未成年，僅有在台的母親可以依靠，卻因其沒有居留證，無法來台，現在只剩下小明最需要回來台灣，指揮中心又把這些人排除在外，那到底是開放給誰、為誰開放？

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