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駐美處更名時間點敏感 若被台美打臉 北京會反制誰？

記者張加
台灣駐美代表處更名一事具高度象徵性及敏感性，展現美國挺台力道，但美中台學者都認為，一旦成真勢必影響美中關係。(本報資料照片)
台灣駐美代表處更名一事具高度象徵性及敏感性，展現美國挺台力道，但美中台學者都認為，一旦成真勢必影響美中關係。(本報資料照片)

「駐美國台北經濟文化代表處」若更名為「台灣代表處」，即使象徵意義大於實質意義，對蔡政府是好事一樁；但此事背後的美中因素，不得不慎。

美台雙邊一直有人倡導，美台關係與美中關係本質有所不同，應分開處理；駐美處更名本是美台關係升溫又一例證，可消息「走漏」的時間，恰巧在拜習通話隔天，實在很難將兩件事分開。

這是巧合，還是有心人士巧妙安排？就外媒報導內容與刊出時間點，後者的可能性較大。華府外交圈也出現兩派論點，一是拜習通話後，美方需要安撫國內的反中情緒，此時搬出「親台」最有效。

另一派則推測，可能是拜登政府內部分反對更名人士放話，讓計畫曝光。雖然拜登政府官員普遍支持駐美處更名，但內部也有所辯論，反對者認為，此事對提升台美關係僅具象徵意義，卻可能因北京反制，對台灣造成實質傷害。

更何況拜習才通話管控兩國關係，隔天卻出現駐美處更名的消息，怎能不激怒愛面子的北京？若台美聯手打臉北京，北京會對誰還手？肯定不會是美國。

拜習二度通話，白宮聲明已不如上次通話時強硬，未提及港、台、人權等美國所關切之事；中方則稱拜登表示，美方從無意改變一個中國政策。為了兩國競爭不致衝突，為了在某些需要合作的領域與國際問題上合作，美中聲明這次盡可能避開敏感議題，似乎也達成了某些共識。

駐美處推動更名已有一段時間，台美國安高層例行會議也非新鮮事，美台之間許多重要事務，都是在檯面下小心運作，通常確定後，才由台美雙方共同宣布，就是為避免北京介入。

現在把中方已知情的敏感事務搬上檯面，北京不太可能毫無動作；若駐美代表處更名為台灣代表處，有立陶宛的前例，北京勢必得針對華府和台北，強烈回應；若最後未能更名，也不會傷及美國信譽，受傷的是對美台關係進一步升級、抱持高度期待的台灣人民。

北京 美國 台灣

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