台駐美處拚年底更名？仍無法太樂觀

台駐美代表蕭美琴把更名「台灣代表處」視為其主要任務之一。(取材自臉書)

外媒報導，美國 政府正考慮將「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO）更名為「台灣 代表處」，知情人士透露確有此事，希望在今年底達成此長期努力的目標。

據了解，台方在拜登 政府上任後，今年初正式提出要求更名為「台灣代表處」（TRO），也獲多數美方官員支持；正如金融時報所指，這得到白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）力挺，處理亞洲事務的相關官員也廣泛支持此事。

此外，熟悉台美事務的人士透露，在川普政府任內首次舉辦的「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），拜登政府有意延續，可望於今年底舉行對話。

駐美處更名並非新案，2019年「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」後，台方人士也希望推動駐美處跟進更名，但美方部分人士認為過於敏感。

此外，外交部次長曾厚仁去年底在立法院詢答時被問到台方推動駐美代表處更名一事，表示「正在進行」引發討論，外交部事後對外解釋，意思是推動與美方提升友好關係，推動更名是長期、持續努力的目標，並不是指已經在進行。

據了解，台灣方面曾與川普政府官員討論過更名一事，但川普政府任期尾聲，此事未有進一步發展。

拜登政府上任後，美國眾議院外委會今年7月通過的「老鷹法案」，指示美國國務卿把台駐美代表處更名為「台灣駐美代表處」（Taiwan Representative Office in the US）為目標，與台方展開協商，讓此事出現較適當的推動時機。

據指出，駐美代表蕭美琴把更名「台灣代表處」，視為其主要任務之一。不過，熟悉台美事務的人士表示，雖然台方向拜登政府提出此案後，相關官員的回應相當正面，但美國政府內部仍存在反對聲音，且北京很可能強烈反應，對於今年底達成更名的目標，仍無法過於樂觀。