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美用更名試風向？陸學者認形同勒索兩岸

台灣新聞組╱台北12日電
拜登政府正考慮讓駐美處更名為「台灣代表處」，國安會前秘書長蘇起認為，最後受損的一定是台灣，現在很可能只是在試風向。(本報資料照片)
拜登政府正考慮讓駐美處更名為「台灣代表處」，國安會前秘書長蘇起認為，最後受損的一定是台灣，現在很可能只是在試風向。(本報資料照片)

外媒報導拜登政府正考慮讓駐美處更名為「台灣代表處」，美國學者咸認更名案具象徵意義，但對美中台關係影響看法不一。國安會前秘書長蘇起認為，最後受損的一定是台灣，現在很可能只是在試風向。

「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員、國務院前資深官員王曉岷說，更名案意義重大，提升了駐美代表處地位，展現美方無懼北京壓力，願增加對台灣的「政治支持」，但中方勢必強烈反應。

上海台灣研究所常務副所長倪永杰受訪表示，這將是驚天動地、地動山搖的事情，中國大陸會有大動作。他分析，美國此刻讓事情曝光是在試探，藉打出台灣這張牌，讓中國接受某些要求，形同勒索兩岸，除了想迫使中國同意美國的條件，也讓台灣期待升高，接受美國的需索。

蘇起認為，拜登跟習近平通話的目的，對內作用大於對中國大陸，拜登自阿富汗撤兵後面臨的內部壓力太大，讓他必須在外交上作點事情；針對台灣駐美代表處更名也是對內目的，美國反中情緒很高，年輕官員藉此刺激北京，安撫美國人情緒。這件事情美國不必付出什麼代價，特色就是「小成本、大刺激」，民進黨也是同一種心態，但這對北京而言超級敏感，絕不會讓它發生，美國不會、也沒有能力付出真正代價，只能搞這種「扮鬼臉」的刺激動作。

不過，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅認為，美國在玩的戰略，是最終對兩岸形成雙重承認。美國不斷對中國進行布局擺陣，對台灣的承認也是布局一部分，如果真的要更名，大陸在口頭譴責之外，可能另在國際空間與台海的軍事行動上懲罰台灣。

中國人民大學國關學院教授、美國研究中心副主任李慶四受訪時稱，美國與台灣小動作頻頻，拜登與習近平通話剛表示不挑戰一個中國的底線，如今又有這樣的消息，只會讓北京與中國人民堅定認為，美方是不可信的，美方要把台灣的剩餘價值榨乾榨盡。

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