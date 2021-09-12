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台駐美處擬更名 藍：首選應是中華民國

台灣新聞組╱台北12日電
英國金融時報報導，美國政府正慎重考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。(本報檔案照片)
英國金融時報報導，美國政府正慎重考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。(本報檔案照片)

英國金融時報報導，美國考慮將駐美代表處更名為「台灣代表處」。國民黨國際事務部表示，假設駐外機構存在更名的可能性，首選應是中華民國，只要不務虛、不牽涉統獨，外館更名有可討論空間，但若此次更名背後動機是基於台獨意識形態考量，極為不智與不負責。

積極爭取連任的國民黨黨主席江啟臣，昨天在台中出席活動，反問：「我想請問各位好朋友、鄉親，現在最在乎的是什麼事？現在最在乎的是打不到疫苗，第二劑疫苗在哪裡？改名就能有疫苗嗎？」

江啟臣呼籲，現在是需要疫苗救人命的時候，不是做這些務虛、不務實的事，駐美代表蕭美琴如果要促進台美關係，或認為台美關係很好，應該讓我們採購的莫德納疫苗趕快到貨，很多人等不到第二劑，「現在要疫苗救人命、不是改名」，質疑蔡政府「不曉得是搞不清楚狀況，還是刻意阻擋疫苗？」，由此也可看出人命對蔡政府不是最重要的！

針對美國總統拜登與中共國家主席習近平通電話，江啟臣說，拜登與習近平間隔7個月後再度通話，意義特別重大，因為通話的內容、主張及方向都有非常大的轉變，尤其在美國撤出阿富汗後，拜登與習近平的通話，多多少少透露出美國與中共關係正在改變中，值得台灣重視。

中廣董事長趙少康表示，對台灣來說，最好的選擇是美國和中華民國「復交」，其次是美國雙重承認中華民國（ROC）和中華人民共和國（PRC）。

趙少康說，美國拜登政府不採行以上兩種方案，卻將台駐美代表處改名「台灣代表處」，雖會獲得台灣方面歡迎，但勢必引來中共強烈反制，台方也需要有全盤國安戰略備案因應，以維護台灣利益。

趙少康表示，基於對台灣利益考量，除駐美館處更名，民進黨政府更應該向美國要求更多實質的東西，如承諾戰爭時出兵防衛台灣、賣給台灣現代化、合理價格的武器，還有不要強迫我們吃萊豬。

台灣 美國 疫苗

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