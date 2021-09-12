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陳水扁：別幻想美國會成就台灣 犧牲自己

台灣新聞組╱台北12日電
國安會秘書長顧立雄（左）、外交部長吳釗燮（右）正在美國就「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」等事，與美方官員舉行特殊管道對話。(本報資料照片)
國安會秘書長顧立雄（左）、外交部長吳釗燮（右）正在美國就「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」等事，與美方官員舉行特殊管道對話。(本報資料照片)

外媒報導美國考慮將駐美代表處更名為「台灣代表處」，讓台美中關係出現微妙變化，前總統陳水扁昨天受訪表示，美國絕對不會為了成就台灣的利益犧牲美國利益，台灣的利益是夾在美國利益之下，所以不要一直想擴大到台美建交。

外媒曝光台灣國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮正在美國和美國官員開會，本報系聯合報報導，涉外人士表示，除顧立雄、吳釗燮，國安會副秘書長徐斯儉也同行，可見這次會談的重要性；另據了解，此次會談，觸及的議題不只駐處更名一事。

總統府與外交部態度低調，只表示全面強化及提升台美關係，一直是政府努力的目標，對外傳內容沒有評論。行政院長蘇貞昌則高調說，「台灣人的代表處本來就叫台灣代表處」，符合事實，方便辨識也易區隔。他感謝許多國家都往此方向發展，讓台灣的能見度更高。

據了解，吳釗燮9月9日至11日「因公出國」，未現身外交部。知情人士證實，顧立雄和吳釗燮都在美會晤資深官員，雙方進行例行對話，但未提供細節；據了解，吳釗燮此行直飛紐約，僅在美處理公務，不會赴其他國家。

民進黨國際部主任、民進黨立委羅致政表示，代表處更名是要凸顯代表台灣，並不牽涉變更國名，就是更增加台灣的代表性。

台北中國時報報導，陳水扁對此強調，美國會先捍衛自己的利益，這是從來不變的道理，哪一個黨執政、哪一黨做總統，都一樣，「所以大家不要幻想嘛，不要那麼天真嘛，不可能嘛，都只到某一個程度而已。」

陳水扁說，台灣不只要了解中共，也要了解美國，「美國永遠只有國家利益，說的所有一切都是為了國家利益，不是為了你台灣」。

陳水扁受訪提到，對比當年台灣與美國的互動，「現在小英總統運氣比較好，從川普到拜登都在抗中，我們就從中得利」，但當時他執政時是聯中制台，華府聯合北京共管台灣，因反恐緣故需要與中國合作，否則2000年他上台時，接著上台的小布希「我們都OK耶 」。

台灣 美國 陳水扁

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