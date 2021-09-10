劉兆玄掌兩岸企業家峰會 郭董打破慣例當選副理事長

行政院前院長劉兆玄接任「兩岸企業家峰會」台灣方面理事長。（本報資料照片）

「兩岸企業家峰會」台灣 方面第三屆第一次會員代表大會昨（9）日召開，創會理事長前副總統蕭萬長，因兩任任期屆滿卸任；新任35位理事推選出前行政院長、財團法人華聚產業共同標準推動基金會顧問劉兆玄接任新理事長。

令人矚目的是，原副理事長邱正雄屆滿不續任，新任理事長劉兆玄就任後立即推舉鴻海創辦人郭台銘 擔任副理事長，加上原已規畫由峰會秘書長、前經濟部長陳瑞隆接手，最終打破慣例，形成兩席副理事長。

據了解，按照大會章程，副理事長並非理監事推選，而是由理事長提名 聘任。劉兆玄認為，峰會多了一席企業界出任副理事長，加上郭台銘在兩岸影響力大，對峰會和兩岸交流合作會有更大的加分，正面效果大增。

據與會企業家透露，理事長改選一開始是由蕭萬長推舉劉兆玄，而由與會理監事鼓掌一致通過，並未票選。而在選出新任理事長後，蕭萬長交接後離席，劉兆玄接棒主持會議，「無預警」式主動提名郭台銘新增一席副理事長。在場的理監事，事前並未獲知將增為兩席副理事長，對結果雖意外卻樂觀其成。

兩岸企業家峰會台北方面會後發布正式聲明指出，理事長劉兆玄經依據章程第17條規定，指定陳瑞隆及郭台銘擔任副理事長。理事會議中亦決議，依據章程第24條規定，推舉蕭萬長擔任峰會名譽理事長，繼續指導及協助峰會推動未來各項重要工作和業務。

理監事會並選出金仁寶集團創辦人、海基會代董事長許勝雄續任監事長。

鴻海創辦人郭台銘9日獲推舉出任「兩岸企業家峰會」台灣副理事長。（圖：讀者提供）

兩岸企業家峰會是由前副總統蕭萬長於2012年發起，2013年7月成立，並擔任創會理事長，且連任至今年7月底屆滿，因疫情影響，會員代表大會延期至今改選。台灣方面理監事會每四年改選，而大陸方面則是每五年改選，兩岸企業家峰會大陸方面理事長為郭金龍、副理事長是張平。

兩岸企業家峰會是兩岸重要經貿交流平台，自2013年成立以來，持續推動兩岸工商界交流對話、密切對接，為促進兩岸經濟交流合作、推動兩岸關係和平發展發揮了積極作用。

兩岸企業家峰會每年舉辦一次峰會年會，並輪流在兩岸舉辦。今年將召開第八次年會，輪由大陸方面主辦，預計11月在江蘇省南京市召開兩岸紫金山峰會。