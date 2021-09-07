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送完疫苗踩煞車 波蘭外長：台灣是中國一部分

記者陳言喬／台北7日電
波蘭政府捐贈台灣40萬劑AZ疫苗，波蘭外交部長茲比格涅夫 · 拉烏卻說，波蘭不承認台灣獨立，認為台灣是中國的一部分。(記者季相儒／攝影)
波蘭政府捐贈台灣40萬劑AZ疫苗，波蘭外交部長茲比格涅夫 · 拉烏卻說，波蘭不承認台灣獨立，認為台灣是中國的一部分。(記者季相儒／攝影)

波蘭政府捐贈台灣的40萬劑AZ疫苗。蔡英文總統在其臉書發文感謝波蘭，稱其和立陶宛、斯洛伐克、捷克等國都是台灣「抗疫的重要夥伴」。不過，波蘭外交部長茲比格涅夫 · 拉烏說，波蘭不承認台灣獨立，認為台灣是中國的一部分。　

蔡總統在波蘭捐贈的40萬劑AZ疫苗抵台後大力感謝「民主夥伴共同抗疫」。她表示，「波蘭是繼立陶宛、斯洛伐克、捷克後，第四個宣佈捐贈台灣疫苗的歐盟成員國。這些歐洲國家，都和台灣一樣歷經追求民主自由的過程，跟我們共用同樣的普世價值，也更是台灣齊心抗疫的重要夥伴」。

波蘭駐台北辦事處後在臉書粉專發文，分享贈台的40萬劑AZ疫苗在機艙的照片，並寫上「這是對需要幫助的朋友，我們所給予的堅定有力的支持，祝大家健康平安」。

不過，波蘭稍後似乎急踩煞車，不願捲入先前立陶宛的政治困擾，香港中通社引述俄羅斯衛星網消息，波蘭外長茲比格涅夫 · 拉烏當地時間6日在立陶宛首都維爾紐斯受訪時表示，波蘭不承認台灣獨立，認為台灣是中國的一部分。他說：「波蘭的立場很明確。我們承認一個中國政策，承認台灣是中國的一部分」。在他看來，台灣駐波蘭「代表處」不具外交性質，而是經濟和文化性質的辦事處。

台灣 中國 疫苗

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