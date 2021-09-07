宏國反對黨：勝選與北京建交

宏都拉斯左翼政黨「自由重建黨」參選人卡斯楚（Xiomara Castro）。(路透)

解放軍戰機擾台、邦交警訊，都讓台灣 不平靜。中華民國友邦宏都拉斯將於今年11月舉行總統大選，左翼政黨「自由重建黨」候選人卡斯楚（Xiomara Castro）表示，勝選將尋求與中國大陸建交。中華民國外交部稱密切注意中，並提醒宏國了解北京 承諾向來華而不實。

中方5日派遣19架次軍機擾台，引美國 議員、前官員關切，美國共和黨籍聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）憂心，北京將持續試探美國決心。

海格提在推特轉發解放軍戰機擾台的報導並指出，在拜登政府處理阿富汗的失敗行動後，北京與其他敵人將會持續試探美國及美國盟友的決心，參院必須要求拜登政府以更強硬姿態，防阻外來侵略。

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）也在推特分享共機擾台新聞，並簡短寫道，美國必須永遠與台灣站在一起，支持自由。

國民黨則表示，中共當局應自我節制有關的軍事行動，民進黨政府亦應檢討類似「法理台獨」的作為，勿使兩岸軍事衝突的可能性逐漸增加。

路透6日報導，宏都拉斯前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）的夫人、二度參選總統的卡斯楚近日在一場活動指出，她若勝選，「將立即與中國大陸展開外交與商貿關係」；卡斯楚並說，將下令審計國家內部與外部的債務，並重新調整，但未提具體細節。

中華民國外交部發言人歐江安回應，已掌握相關資訊並密切注意中；駐宏國大使館持續與宏國各方人士加強互動與溝通，並提醒宏方了解中國大陸政府的承諾向來華而不實，以及為破壞友邦與台灣外交關係使用一慣伎倆。

中華民國與宏國建交已屆80年，多次傳出關係生變，今年5月傳出宏都拉斯恐為取得疫苗而轉向北京，而11月舉行的總統大選也可能牽動與台邦交。若宏都拉斯與台灣斷交，台灣邦交國將減至14個。