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轟6、蘇愷30…解放軍軍機19架次擾台 近期新高

記者洪哲政／台北6日電
解放軍蘇愷30戰機。（本報資料照片；空軍司令部提供）
解放軍蘇愷30戰機。（本報資料照片；空軍司令部提供）

空軍司令部昨天公布台灣西南空域空情動態，計有19架次包括蘇愷30戰機等解放軍快慢機隊，闖台灣防空識別區，解放軍軍機擾台架次又創近期新高。國軍循例派遣空中巡邏兵力應對，並採取廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。

空軍司令部指出，5日解放軍計有運8反潛機一架次、轟6機四架次、殲16戰機十架次、蘇愷30戰機四架次，總計19架次軍機進入台灣西南防空識別區。根據空軍公布解放軍軍機航跡簡圖，解放軍軍機快慢機隊多波次進入西南空域巴士海峽上空，進行有系統演訓的跡象明顯。

根據台灣的明年度國防預算書，國軍計畫明年新建對美採購「F-16型機遠距精準武器籌購案」470億餘元（台幣，下同），與「高高空無人機系統」217億餘元，兩案規畫將耗資近700億元預算。但經比對今年度預算，原執行中量產國造天弓三型防空飛彈的「國軍陸基防空飛彈系統案」，在明年預算書上完全消失，弓三飛彈換裝恐陷入停頓。

空軍司令部昨表示，空軍各項預算，均依作戰需求如實編列，並獲立法院同意後方得執行，俾依期程如質如預算獲得所需武器裝備。官員披露，空軍接裝、量產弓三預算挪移到國防部原計畫提出的2000億元採購飛彈特別預算，因此未顯示在公開預算案。

預算 解放軍 台灣

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