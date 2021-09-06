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新聞評論／荒謬鄰國論：難道蔡英文祭祀「鄰國」烈士？

聯合報社論
蔡總統（前中）拋「鄰國論」引發藍綠爭辯、對岸砲火，餘波盪漾。圖為「中華民國110年秋祭忠烈殉職人員典禮」3日在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，總統蔡主祭。（圖：總統府提供）
蔡總統（前中）拋「鄰國論」引發藍綠爭辯、對岸砲火，餘波盪漾。圖為「中華民國110年秋祭忠烈殉職人員典禮」3日在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，總統蔡主祭。（圖：總統府提供）

蔡總統最近為「凱達格蘭論壇2021亞太安全對話」致詞，提到「我們不走向軍事對抗，盼與『鄰國』在和平、穩定、且互惠的原則下共存」。一句「鄰國」，引發藍綠爭辯。陸委會強調，兩岸政策不變；大陸國台辦則批評，她夾帶「兩國論」言論，進行謀獨挑釁。「鄰國論」的政治效應，餘波盪漾。

許多民眾見慣陸委會對「兩岸政策不變」的說詞變化，也聽慣國台辦對「民進黨當局」的批評，或許已漸不以為意。然而，對照蔡總統於九三軍人節在國民革命忠烈祠主持秋祭的畫面，大家仍不免感到諷刺。因為忠烈祠祀奉的，絕大多數是在蔡英文口中的「鄰國」故土上忠勇犧牲的國民革命烈士。

嚴格而論，蔡總統致辭的英文講稿用「neighbors」一詞，強調與周邊各方合作，防止軍事衝突，在和平、穩定、互惠的原則下共存，似言之成理。但中文稿上寫的是「鄰國」，針對性卻非常明確。台灣還有哪個「鄰國」，是我們可能與之軍事對抗以捍衛自身民主自由的對象？尤其，講稿裡提到新冠疫情中竄起的威權體制治理和自由民主秩序的對比，蔡英文當然不會承認自己的政府正走向威權，那麼其指涉對象也就非常明顯了。

因此，「鄰國論」一出，馬上引起「兩國論」的聯想；尤其，蔡英文正是1999年李登輝「兩國論」的主要起草者。總統府對外界質疑概不回應，看起來更像故意利用中英文本的落差，一方面滿足美日等國和台灣獨派的不同要求，另一方面則踩在兩岸關係的灰色地帶，朝著特定方向匍匐前進。諷刺的是，在這場區域安全對話中，蔡英文提醒國際社會關注「東海及南海灰色地帶」的脅迫，而她的「鄰國論」正是進行「台海灰色地帶」作戰的典範。

國民黨主席江啟臣指責，蔡英文的「鄰國論」是「打擦邊球」；但民進黨立委蔡易餘、陳亭妃等人則反駁，稱「鄰國」無誤。若再以駐德代表謝志偉批評台北市長柯文哲「看不到『鄰國』錯，也見不得『我國』好」的觀點，更凸顯蔡英文不只意在打「擦邊球」，而是刻意開大門走大路的「兩國論」。若果真如此，則江啟臣的批評因為怕落入誅心論，便顯得太過溫良恭儉讓了。

如果拋棄中華民國憲法的兩岸關係定位，蔡英文能夠與「鄰國」不走向軍事對抗，而在和平、穩定、且互惠的原則下共存嗎？答案當然是否定的，此舉若非明知故犯，就根本是空心的幻想。作為「兩國論」翻版的「鄰國論」，首先即違反中華民國憲法、違反《兩岸人民關係條例》，也違反蔡英文自己再三宣示的兩岸政策。這樣的「鄰國論」，踩踏法理台獨的紅線，等同破壞兩岸現狀，更可能觸怒中共，為台海和平增添變數。

阿富汗變天後，蔡英文曾說「台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己」。但其「鄰國論」卻進一步撕裂台灣社會，讓她所說的台灣唯一選項，更不可能達成。美國總統拜登說，不會為自己不願上戰場的國家打仗；試問，台灣有多少人願意為台獨而戰？美國又難道會為台獨而戰？

當國家認同混淆，連軍人都會有「為誰而戰、為何而戰」之嘆。在這種政治氛圍下，陸軍八軍團舉辦國軍秋祭漏唱國歌，軍方辯稱單純是「拿錯程序表」，現場烈士遺族則怒罵：「身為國家軍人，不唱國歌，還願為國犧牲嗎？」此語，不只是對八軍團的糾正，更是對蔡總統難道祭祀「鄰國」烈士的質問。

蔡英文 台灣 美國

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