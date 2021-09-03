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藍營批「鄰國論」綠委：不是鄰國 難道是祖國嗎？

記者陳熙文／台北3日電
蔡英文8月31日以錄影方式為「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」致詞，提及鄰國，引起討論與批評。(取自總統府影片截圖)
蔡英文8月31日以錄影方式為「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」致詞，提及鄰國，引起討論與批評。(取自總統府影片截圖)

針對蔡英文總統8月31日在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞表示，「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存」，引發爭議。民進黨立委蔡易餘反批，如果國民黨主席江啟臣不認為中國是「鄰國」，那心中的國是什麼國？難道是祖國嗎？

今日是九三軍人節，民進黨立法院黨團舉行「向國軍致敬，國軍是國人最安心的支柱」記者會。對於，蔡總統日前發表「鄰國論」，引發爭議，民進黨立委黃世杰表示，蔡總統談話的原意是，重新提到美、日、印、澳，重啟四方安全談話，以及歐盟所倡導的歐亞連結策略，皆主張永續，全面規範為基礎，台灣在東亞其實是可以扮演重要的角色，所以鄰國指的是整個區域好的安全發展，台灣會致力於與所有區域性的國家合作，防止台灣海峽、東海、南海等發生軍事衝突。

黃世杰認為，國民黨近來正進行黨主席選舉，可能欠缺話題，把強調台灣在區域安全的重要性，以及有意願、有能力來參與國際的合作，這樣一個長期穩定的立場，來做非常意識形態的解讀，他認為這是沒有必要的，國際上也不會因為蔡總統的一個談話，有任何的誤解，他表示，這是多慮的。

蔡易餘則表示，國民黨從江啟臣，到趙少康，不斷用鄰國論曲解扭曲蔡總統對於區域和平的原意，他認為，非常的諷刺，尤其國民黨日前才紀念八二三砲戰，台灣對抗的就是中國這樣的國家，不斷企圖用武力威脅台灣，希望鄰國不要在世界上施展擴張主義，相信這是區域平衡，大家共同一致的目標。

蔡易餘說，台灣就是中華民國，是主權獨立的國家，所以稱呼鄰國是沒有問題的；他反問江啟臣，如果不認為中國是鄰國，他心中認為中國是什麼國，難道是祖國嗎？

台灣 中國 國民黨

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