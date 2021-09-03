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新聞眼/ 疫苗政治學 蔡政府心魔揮不去

記者謝承恩、許政榆
雖然大動作拆掉「复必泰」布條，BNT疫苗外盒標示最上方仍印有「复必泰」字樣（紅框處）。（圖：食藥署提供）
雖然大動作拆掉「复必泰」布條，BNT疫苗外盒標示最上方仍印有「复必泰」字樣（紅框處）。（圖：食藥署提供）

全民期盼的首批93.3萬劑BNT疫苗2日抵台，但在現場直播畫面可見，日前大陸公布疫苗裝箱外觀原掛上「复必泰」布條，一名地勤人員進入艙內，艙門再度開啟時，字條已消失。對於疫苗標籤，指揮中心指揮官陳時中曾說這是最簡單的問題，如今看來，並沒有他所說的這樣簡單。

陳時中證實，疫苗外掛「复必泰」布條與當初購買單位約定不同，在與台積電討論後，於疫苗下機前移除。對於「拆布條」是否違反「海關緝私條例」？陳時中說，布條屬於外掛物，不是內容物，且不在捐贈約定之內，這問題相對單純。

其實，問題從來沒有這樣單純，2日進口的93.3萬劑疫苗，從瓶身和外包裝，都有「复必泰」簡體字樣，陳時中上周才強調，聽到疫苗有現貨，「考量內容物安全有效最重要。」但此言引發外界質疑，若果真如此，為何台灣直到現在才買到BNT疫苗？蔡政府拿掉布條的動作，更證實購買疫苗脫離不了政治考量。這些政治符號象徵對許多人如芒刺在背，不能也無法讓它「傷害我們主權」。近一年來BNT疫苗的採購、捐贈到政策成敗，都不是因為疫情需要，而是因為政治。這批疫苗終到貨，也說明了重重難過政治關，因為疫情現實，不過也不行。

而指揮中心對BNT疫苗的接種順序，更是政治操作重於一切，提供年輕人接種，不僅打破「長幼有序」的規則，讓苦等BNT的民眾進入無止盡的等待輪迴；接種第一劑即將屆滿12周的長輩，也不知道第二劑在哪裡？唯一情理的解釋，就是政治，而非科學。

指揮中心種種作為，凸顯疫苗購買與政策缺乏遠見，國人一直靠著自律避免病毒上身。郭董等企業耗盡心力捐出疫苗，政府優先提供給青少年族群，明顯是選票考量置於全體民眾健康之上。

疫苗 BNT 陳時中

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