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蔡英文「鄰國論」 江啟臣批概念模糊：擦邊球很危險

台灣新聞組／綜合3日電
蔡英文總統「鄰國論」被質疑是「兩國論」翻版，國民黨主席江啟臣（圖中）2日批評蔡總統在兩岸問題「慣打擦邊球」、「很危險」。（記者謝進盛／攝影）
蔡英文總統「鄰國論」被質疑是「兩國論」翻版，國民黨主席江啟臣（圖中）2日批評蔡總統在兩岸問題「慣打擦邊球」、「很危險」。（記者謝進盛／攝影）

蔡英文總統8月31日在「凱達格蘭論壇2021亞太安全對話」致詞表示，「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存」。該言論被藍營解讀為「鄰國論」，質疑是「兩國論」翻版。國民黨主席江啟臣昨天批評蔡總統在兩岸問題「慣打擦邊球」、「類似模糊不清、概念、用詞，很危險」，應該對外說清楚。

蔡總統的談話是否意味著兩岸政策有變？陸委會昨天以書面形式回應稱，國際重要國家近期對台海安全情勢持續關注，台方維護台海和平穩定和堅定捍衛國家主權與台灣民主自由的政策立場不變。

陸委會並以先前提出的兩岸互動八字箴言強調，政府認為推動兩岸關係正向發展是雙方共同責任，呼籲中共放棄對台政治框架及強制作為，尤其是軍事威嚇施壓，並認真思考「和平、對等、民主、對話」的兩岸互動關鍵。

江啟臣昨天拜會國民黨台南市議會黨團，批評蔡總統「鄰國論」之說。他表示，不論之前「兩國論」或「一邊一國」，甚至更早之李登輝前總統的「特殊國與國關係」等論述，這些都無助於兩岸關係改善，在目前國際情勢又比以前相對緊張狀況下，發言須謹慎，以免引起不當解讀。

國民黨表示，蔡總統所謂的「鄰國」很明顯是指中國大陸，因為台方無須強調要避免與日本、菲律賓軍事對抗、要與這些國家和平共存；蔡總統多次承諾會依循中華民國憲法和兩岸人民關係條例處理兩岸關係，倘用「鄰國」指涉中國大陸，已與台獨無異，違反其政治承諾。

國民黨提醒，美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾前不久才表示「美國不支持台獨」，「鄰國論」顯與美方政策相違背；「鄰國」的模糊用詞不符中華民國憲法，又與蔡總統就職時的兩岸政策宣示自相矛盾，是幾近「兩國論」翻版，大家應記取「兩國論」教訓，蔡總統此舉又再次挑動兩岸已惡化的關係。

民進黨發言人顏若芳則表示，蔡總統執政以來態度很清楚，就是領導國家善盡區域責任，穩定兩岸和平現狀，這是台灣多數民意支持，並得到國際社會普遍肯定，藍營人士無需為了聲量製造話題；往極端路線發展，只會證明國民黨將兩岸路線愈走愈窄。

蔡英文總統（圖左）「鄰國論」被質疑是「兩國論」翻版，國民黨主席江啟臣2日批評蔡總...
蔡英文總統（圖左）「鄰國論」被質疑是「兩國論」翻版，國民黨主席江啟臣2日批評蔡總統在兩岸問題「慣打擦邊球」、「很危險」。（記者潘俊宏／攝影）

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