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冷眼集／「鄰國」看似高招 恐怕反被扣分

記者張加
蔡英文總統。（圖：總統府提供）
蔡英文總統。（圖：總統府提供）

蔡英文總統的「鄰國論」引發不同解讀，藍營質疑是「兩國論」翻版，陸委會則強調兩岸政策不變。然而，當總統談論重要、敏感的安全議題時，用詞竟引發爭議，甚至不知她是無心還是故意，這樣的總統講稿是否及格？

蔡總統日前為「凱達格蘭論壇2021亞太安全對話」錄影致詞，以英文發言，提到了台灣的「neighbors」。總統府發布的講稿與新聞稿寫著：「我們不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式。」

蔡總統口中的鄰國是誰？有人說，應以總統的英文致詞為準，她所說的並非單一國家，大可不必過度解讀。另一派人則認為，官方發布的中文稿就是寫鄰國，且明眼人一看就知道在講中國大陸，或至少包括中國大陸在內。

「鄰國論」究竟是擦邊球？還是過度解讀？各有論點，也有其道理。然而，堂堂總統致詞的中、英文用詞，讓人看不清用意，實在沒道理。

「根據不同受眾，會有不同效果，很高招。」一位熟悉兩岸與美中台關係的人士如此評論蔡英文的「鄰國論」。

若真如此，受眾可能包括美中台三方。一般台灣民眾大概不會覺得鄰國一詞有何不妥，但獨派支持者可能很滿意，因為聽起來像是一邊一國。

北京若過度反應，則很奇怪，畢竟蔡英文沒有明講「鄰國」是誰，有點難批她主動挑釁。再加上國民黨主席選舉在即，此時北京反應太劇烈，恐傷及國民黨，蔡英文則不痛不癢。對於美國，蔡只是講了「neighbors」，應不至於特別為此關切蔡英文。

這樣的「設計」看似高招，但觸及安全議題，無論是故意打擦邊球，或無心引發不必要的誤會，都可能讓情勢變得更不安全。蔡英文若想藉「鄰國論」讓獨派支持者為她加分，或可達成目的；但在一場討論「亞太安全」的論壇上，這分引起爭議的講稿，應該要被扣分。

蔡英文 台灣 北京

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