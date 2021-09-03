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蔡「鄰國論」惹議 學者：講稿用詞不謹慎 會以為故意

記者張加／台北報導
蔡總統歡迎東奧代表團歸國 肯定選手精彩表現 奧運台灣英雄凱旋派對1日下午在總統府登場，總統蔡英文親自接見2020東京奧運代表團成員，感謝選手們在本屆奧運賽場帶來精彩表現。中央社記者王騰毅攝 110年9月1日
蔡總統歡迎東奧代表團歸國 肯定選手精彩表現 奧運台灣英雄凱旋派對1日下午在總統府登場，總統蔡英文親自接見2020東京奧運代表團成員，感謝選手們在本屆奧運賽場帶來精彩表現。中央社記者王騰毅攝 110年9月1日

蔡英文總統「鄰國論」引批評，熟悉兩岸關係的學者看法不一。部分學者解讀，蔡故意打擦邊球，造成不必要的誤會，無助兩岸關係；另有學者認為蔡所說的鄰國，並非指單一國家，無需過度解讀。

政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，蔡英文的「鄰國論」和李登輝的「兩國論」類似，如此一來就不需要陸委會、兩岸人民關係條例、台胞證等，北京可以選擇當年中斷對話的機制，但兩岸已無對話，因此僅能文攻武嚇。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正點出，蔡英文在「凱達格蘭論壇2021亞太安全對話」以英文致詞，兩段話講的都是「neighbors」，並非單一國家，雖然總統府新聞稿翻為「鄰國」，但若是他，會翻為「鄰居」。他說，蔡英文的基本盤並不想挑起兩岸緊張，評估蔡應不會打擦邊球而惹一堆麻煩。

但政治大學外交系副教授黃奎博說，「鄰國」就算英文用的是複數，應仍包括中國大陸，而且其實主要就是指中國大陸，因為提到軍事對抗和捍衛民主及生活方式等。

黃奎博指出，總統講稿用詞應謹慎、小心把關，卻出現造成誤會的用詞，如此只會讓人認為蔡故意打擦邊球。他並指出，中、英文有所不同，民進黨可用英文向美國政府解釋，而中文講稿的鄰國，則可向獨派支持者表明其政治立場。

政治大學名譽教授丁樹範表示，蔡英文的說法符合一般社會認知，不過，難保北京不會過度反應與解讀，因為蔡英文無論說什麼，「都可能讓北京不爽」。

至於「鄰國論」是否可能引起美方關注，甚至影響雙邊關係？幾位學者皆認為不太可能，一方面美國忙於阿富汗局勢，另方面基於美中競爭，美國對台友善程度提升，應不會為此修理蔡。

丁樹範表示，美國政府肯定蔡政府的表現，且現在美國的主流看法是，中國大陸在國家主席習近平的領導之下，片面改變兩岸現狀。嚴震生則說，除非對岸先有強烈反應，否則美國不必先有回應。

美國 蔡英文 北京

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