外委會壓倒性通過 歐洲議會建議：駐台機構「正名」

歐洲議會外交委員會建議將「歐洲經貿辦事處」正名「歐盟駐台辦事處」，引發大陸駐歐盟使團反對。（路透）

歐洲議會外交委員會1日高票通過「歐盟 –台灣 政治關係暨合作」報告暨相關修正提案，敦促中國 大陸停止任何破壞台海穩定的活動，並堅持兩岸關係的任何改變都不得違背台灣人民的意願。報告也呼籲歐盟積極主動與國際合作，維護台海和平穩定及鞏固台灣的民主，以及將台灣納入歐盟「印太合作戰略」作為重要夥伴。

歐洲議會外交委員會是以60票贊成、4票反對、6票棄權，表決通過上述報告。其他同樣獲表決通過的修正提案也包括：建議將「歐洲經貿辦事處」更名為「歐盟駐台辦事處」（EU Office in Taiwan），並鼓勵歐盟與台灣強化最高層級的官方交流。

對此，台外交部昨表示高度歡迎及感謝，同時呼籲歐盟執委會在今年底前與台灣就「雙邊投資協定」（BIA）進行影響評估、範疇界定及公眾諮詢等前置作業，以準備與台灣展開雙邊投資協定談判。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳呼籲，台外交單位也可推動駐外代表處更名，把台灣加進去，「台灣是我們的國家、土地，希望可以一起努力，這是民主價值同盟的基礎」；國民黨立委陳以信則認為，這個報告對歐盟執委會是建議性質，執委會未來會如何進行仍未知，蔡政府此時不用急著大內宣。

另外，聯合國大會將開議，外交部延續過去幾年作法，將請友邦替台發言，也會連署致函聯合國秘書長古特雷斯；台駐紐約辦事處除舉辦系列活動、推出文宣外，今年也特別設置「Give Taiwan a voice」網站，網頁中有台灣天燈，歡迎各界留言。

歐洲議會外交委員會通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告，引發中國大陸強烈反對。負責報告的歐洲議員瑞典籍歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）受訪時透露，早在今年5月即收到中國駐瑞典大使館的電郵，批評他對中國的看法存在嚴重錯誤，並堅決反對關注台灣問題，指台灣是內部事務。

魏莫斯無懼中國壓力，繼續協調推動報告，表示強烈支持將歐洲經貿辦事處正名為歐盟駐台灣辦事處，正名歐盟駐台灣辦事處將能凸顯雙方更廣泛的合作關係。此外，他更進一步呼籲歐盟邀請台灣領導人赴歐洲訪問。