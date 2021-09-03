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歐洲議會通過挺台報告 陸轟綠：靠外部勢力謀獨 必失敗

台灣新聞組／綜合3日電
歐洲議會外交委員建議將歐洲經貿辦事處正名為「歐盟駐台灣辦事處」，引發大陸駐歐盟使團強烈反對。（路透）
歐洲議會外交委員建議將歐洲經貿辦事處正名為「歐盟駐台灣辦事處」，引發大陸駐歐盟使團強烈反對。（路透）

歐洲議會外交委員會1日壓倒性通過「歐盟台灣政治關係與合作」報告，並建議將歐洲經貿辦事處正名為「歐盟駐台灣辦事處」。中國大陸駐歐盟使團隨即以發言人名義發布新聞稿，表達強烈反對；國台辦發言人朱鳳蓮也表示，歐洲議會有關委員會及議員理應恪守「一個中國」原則，糾正有關錯誤言行。

歐洲議會1日高票通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告草案及修正案，報告強調歐盟和台灣是理念相近的夥伴，但中國對台灣現狀以及印太地區的和平與穩定構成嚴重威脅，因此「建議」歐洲聯盟執委會採取行動；報告也鼓勵歐盟與台灣強化官方交流，並建議歐盟駐台的「歐洲經濟貿易辦事處」更名為「歐盟駐台灣辦事處」。

對此，中國大陸駐歐盟使團發布聲明，批評歐洲議會外交委員會不顧中方勸阻，推出有關報告，提升「歐台關係」，相關內容遠遠超出歐盟及成員國對台開展非官方經貿合作、文化交流等範疇，嚴重違背一個中國原則，損害中歐互信與合作，中方對此表示強烈反對。

大陸駐歐盟使團官網發布的新聞稿重申，世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分，這也是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎。

國台辦發言人朱鳳蓮2日也表示，大陸有關部門對此已表明嚴正立場。「一個中國」原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。歐洲議會有關委員會及議員理應恪守一個中國原則，糾正有關錯誤言行，並「正告民進黨當局，任何拉攏、貼靠外部勢力謀「獨」的圖謀，都注定失敗」。

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