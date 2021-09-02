蔡英文提鄰國論 趙少康批：兩國論快閃族

中廣董事長趙少康1日批蔡英文只敢做「兩國論快閃族」。(圖：趙少康提供)

蔡英文 總統前天在凱達格蘭論壇致詞提到，盼與「鄰國」在和平、穩定且互惠的原則下共存；中廣董事長趙少康昨天質問，若中國是鄰國，那台灣 是什麼國？若這不是兩國論，什麼是兩國論？他痛批蔡英文只敢做「兩國論快閃族」，因為她怕美國 教訓她、逼她收回。

本報系聯合報報導，蔡英文前天在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞時說，「我們也努力與鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突」、「我們不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式。」

中國時報報導，中廣董事長趙少康表示，上述兩段談話各提到一次「鄰國」，但對象顯然不同，前句她要合作的「鄰國」應該是指日本、南韓、菲律賓、越南甚至美國，但後句要和平共存、不軍事對抗的「鄰國」，很明顯的就是「中國」。

趙少康批評，蔡英文只是沒有公開宣布台獨，這不是故意要激怒北京嗎？如果基於策略，真要激怒北京，那就大大方方激怒他，何必繞著彎閃閃躲躲？

他指出，觀察蔡英文就任五年多來的做法，就是不公開宣布台獨，但私下做的都是往台獨傾斜。他形容蔡英文像是個「兩國論快閃族」，既不敢像李登輝，公開提出兩國論，更不敢像陳水扁提出「台灣中國、一邊一國」，因為她害怕美國教訓她、逼她收回。

報導指出，對於趙少康的說法，總統府表示，交由民進黨中央黨部回應。民進黨發言人顏若芳則表示，蔡總統執政以來態度很清楚，就是領導國家善盡區域責任，穩定兩岸和平現狀，呼籲趙少康無需為了聲量製造話題，「況且趙董事長對於兩岸關係的觀點顯然與台灣主流民意不盡相同」，一味蹭蔡總統的聲量，往極端路線發展，只會證明國民黨的兩岸路線越走越窄。

外交部自2017年起與台灣智庫每年合辦「凱達格蘭論壇亞太安全對話」，就重要區域安全議題與相關各方進行研討。今年與「財團法人兩岸交流遠景基金會」舉辦論壇，全程以視訊方式舉行，也邀請美國前駐聯合國常任代表克拉夫特擔任開幕專題演講人，也邀請華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福等，來自美國、日本、法國、澳洲、印度、新加坡、南韓、越南及菲律賓等共16位政要及學者，與台灣官員及學者專家進行深度對談。