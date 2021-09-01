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4大國造武器近500億預算 「被消失」

 記者程嘉文／台北1日電
天劍二型飛彈。(本報資料照片)
天劍二型飛彈。(本報資料照片)

為了因應中共對台強大軍事威脅，並且消化近年多筆外購或自製的軍事投資開銷，國防部規畫提出總額超過2000億（台幣，下同）的特別預算。雖然特別條例目前尚在政院審議，不過從昨天送到立法院的2022年度國防部年度預算中，可發現四項總額將近500億的重大投資案，已從明年起消失，預期將會轉由特別預算支付。

國防部編列2022年度國防預算時，軍方苦於經費不足，悄悄將多項軍投案的付款高峰向後挪移。但這只是一時之計，該付的錢還是要付，眼看舊債尚未消化，新增軍購案又如雨後春筍，迫使政府終於面對現實。不過採取的方法不是大幅調整年度預算，而是撥出1筆特別預算，將眼下的「壞帳」給打消。

這四項進行中、卻在2022年度預算書上消失的軍事投資，都屬於國造武器。包括陸軍的新型野戰防空系統，向中科院採購六套陸射版天劍二型飛彈，以取代老舊的美製檞樹飛彈。本案總經費143.2億，時間自2019至2026年度，目前還有88.5億元待付，原規畫2022年度要編列21.9億元。

空軍採購國造天弓三型防空飛彈，以強化東部宜花東地區防空。總金額748.3億元，從2015編列到2024年度。過去七年已編列494.1億，還有253.2億待付，明年度原編列110.2億元。

海軍擴充岸置攻船飛彈兵力，除了向美國購入100套魚叉飛彈，現有的雄風飛彈單位也將擴編。海軍計畫向中科院採購機動飛彈發射車、新造與翻新雄2飛彈共86枚，總計136.8億元。原規畫年度為2017至2023年，尚有59.5億元未付，明年度要編33.9億元。

另一項從年度預算消失的海軍投資案，是沱江級巡邏艦量產。第一批預計3艘，預算164億元，2017到2025年度編列。目前還有92.5億尚未付款，2022年度原定編30.6億元。

特別預算須先由立院通過特別條例，賦予法源後才能編列，目前草案尚在政院審議。由目前已知項目看來，範圍不限於飛彈，而是將多項國造武器生產計畫都納入。執政黨立委透露，全案將分五年編列完畢，總數尚未定案，不過至少達到2000億元。

預算 投資 國防部

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