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美前駐聯合國大使：台若失守 美將失去亞太地區

記者徐偉真／台北1日電
外交部政務次長田中光31日與美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）視訊討論亞太安全局勢。（外交部提供）
外交部政務次長田中光31日與美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）視訊討論亞太安全局勢。（外交部提供）

美國駐聯合國前大使克拉夫特（Kelly Craft）昨天表示，美國在阿富汗的撤軍讓很多人對於美國的承諾產生疑慮，中國的「環球時報」社論將台灣和阿富汗相提並論，但台灣不是阿富汗。她還說，很高興拜登總統延續了川普對台的承諾，「如果失去台灣，美國將失去亞太地區」。

外交部與財團法人兩岸交流遠景基金會昨舉辦「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」視訊會議，克拉夫特發表專題演講，並與台外交部次長田中光對談。

蔡英文總統致詞表示，台灣將致力和區域行為者合作，願意承擔確保區域穩定的責任，並且不會將安全夥伴的協助視為理所當然；台灣也致力與鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突，「我們不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式」。

克拉夫特說，中國共產黨藉由美國在阿富汗的行動，讓亞太地區及台灣對美國的承諾產生疑慮，但台灣不是阿富汗，中共企圖將台灣與阿富汗相提並論，不僅誤導視聽，更具惡意，中國官方媒體環球時報提到民進黨政府抱持美國將協防台灣的想法是一廂情願，這樣的說法真是可恥（disgraceful）。

克拉夫特重申美國協助台灣防禦的堅定承諾，她也很驕傲地支持這項承諾，她雖然在今年1月卸下駐聯合國大使一職，但沒有放棄為台灣爭取加入聯合國及其他國際組織的機會，今年10月是聯合國2758號決議的50周年，那條文被用於解釋把台灣排除在聯合國外是站不住腳的，她不僅反對，也反對對台灣的歧視。

台灣 美國 阿富汗

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