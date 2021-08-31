台公布「中共軍力報告書」共軍對台威脅甚鉅

圖為中國遼寧號航空母艦。(路透)

台國防部 31日公布今年「中共軍 力報告書」與「5年兵力整建及施政計畫報告」，首度揭露，共軍現階段已具備對第一島鏈以西區域軟、硬殺電子攻擊、通信阻絕與遮沒能力，可結合網軍啟動有線、無線的全球網路攻擊，初具癱瘓台防空、制海及反制作戰體系的能力，對台威脅甚鉅。

台軍籌建遠程打擊戰力

台軍則將持續籌建遠程打擊戰力，籌獲包括「雄昇飛彈」等台製、美製6大長程遙攻彈種。「雄昇飛彈」是空軍防空暨飛彈指揮部所屬的特種攻陸飛彈，據信是現役雄風2E巡弋飛彈的第一代彈種，仍在保密階段，傳射程達600公里。

蔡總統：不走向軍事對抗

蔡英文總統31日則在凱達格蘭論壇致詞時表示，台灣 將致力和區域行為者合作，不會將安全夥伴的協助視為理所當然。她並強調，將努力和鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突，「我們不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式」。

立法院新會期今起報到，國防部31日將明年度國防部所屬預算案（公開部分）資料送至立法院待審。

針對共軍「對台作戰能力評估」，國防部在中共軍力報告書表示，共軍對台戰役準備，已結合可能的相對應國際連鎖反應，納入東海、南海及應對外軍的作戰想定；在「聯合情監偵能力」方面，共軍結合北斗衛星全時域定位，掌控巴士海峽、南海、東海及釣魚台列嶼外籍機、艦動態，並在台海周邊海、空域常態部署電偵機、艦、無人機、情報船、科研船，實施偵巡，並透過陸、海、空及航太等多維偵蒐，全般掌握台軍事動態及完善戰場經營。

網軍認知作戰文攻武嚇

國防部說，在聯合威懾方面，共軍藉由軍事與非軍事對台侵擾手段，如共機頻繁侵入台西南空域、東沙島周邊進行針對性演練、抽砂船違法作業等，並加大在台周邊海、空域演訓力度，打造仿台設施軍事基地遂行對抗訓練，併用網軍遂行認知作戰，全面性文攻武嚇。

報告提醒，共軍山東、遼寧號航艦戰力生成，配合海空軍兵力常態化遂行跨島鏈遠海長航訓練，加強戰場經營，研判2025年後「003」（第3艘）航艦將撥交服役，共軍區域拒止及反介入能力將日趨完備。

國防部在「5年兵力整建及施政計畫報告」提及台軍反制作為，將籌購野戰通訊系統（FICS）、機動數位微波系統、精進地面指管通情監偵系統（C4ISR）投入資電作戰，並建構遠程打擊戰力。

軍事研究者揭仲指出，共軍目前是「初步」具備癱瘓台防空、制海及反制作戰體系的能力，研判尚不具壓倒性優勢。