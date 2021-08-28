第七艦隊再通過台海 美智庫民調：美近5成支持派兵護台

美國勃克級驅逐艦紀德號（USSS Kidd DDG-100）和美國海巡艦穆洛號（Cutter Munro），在27日依據國際法在台灣海峽例行過境。（路透）

美國 海軍第七艦隊27日發布聲明表示，勃克級驅逐艦紀德號（USSS Kidd DDG-100）和美國海巡艦穆洛號（Cutter Munro）在當地時間27日依據國際法在台灣 海峽例行過境。

這是拜登政府任內第八度通過台海，除了美軍驅逐艦，也公布海巡艦通過台海的訊息。根據美台3月25日簽署的海巡合作諒解備忘錄，將能確保在應對區域共同威脅時，占據更有利位置，並實施一致的人道與環境行動。

第七艦隊表示，這些艦隊的合法航行展示美國對自由開放印太地區的承諾，美軍將在國際法允許的任何地方執行飛航任務。

此外，美國智庫「芝加哥全球事務委員會」26日公布調查顯示，52%的美國人支持美國在中國 大陸入侵台灣時派兵捍衛台灣，這是該委員會自1982年首次提出該問題以來，歷次調查中紀錄到的最高比率。專家說，這顯示近年來美國人對台灣及其困境的認識大為提高，以及對中國威脅台灣的反感。

這項調查還發現，近七成（69%）受訪者支持美國承認台灣為獨立國家，65%支持台灣加入國際組織，57%支持簽署美台自由貿易協定，53%的受訪者支持美國與台灣正式簽署結盟，46%支持明確承諾在中國大陸入侵時保衛台灣。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲項目主任葛來儀告訴美國之音：「我認為美國愈來愈意識到台灣及其面臨挑戰的困境。我認為中國對台灣的軍事外交壓力在媒體上得到相當突出的報導。美國人更支持台灣，他們更同情台灣的困境，他們更了解台灣民主的力量」。

葛來儀表示，令她驚訝的是，認為美國應該承認台灣是一個獨立國家的美國人數或百分比。「我認為美國人並不了解這種決定所涉及的所有複雜因素」。

「如果你問美國人，即使這會導致與中國的全面戰爭，美國是否應該承認台灣是一個獨立的國家，你可能會得到不同的回答。」葛來儀說。

美國霍夫斯特拉大學法學教授古舉倫在推特上寫道，「以民意調查作為外交政策的基礎是非常不確定的，」 雖然他認為美國更多公眾支持保衛台灣的趨勢非常重要。

葛來儀同意古舉倫的看法。「因為調查結果完全取決於你如何提出問題。」葛來儀說，如果在提問時解釋清楚承認台灣為獨立國家，美國可能將會面臨的潛在風險，「人們可能會有不同的回答」。

芝加哥全球事務委員會有關美國對台灣政策的相關問題是這麼提的：

「美國對台政策：台灣自1949年以來一直自治，但中國聲稱台灣是其領土的一部分。美國支持台灣的自治權，不承認中國對台灣的領土主張。 您會贊成還是反對美國的以下對台政策？」

「承認台灣為獨立國家」、「支持台灣加入像聯合國或世界衛生組織這樣的國際組織」、「與台灣簽署自貿協定」、「與台灣正式結盟」、「承諾保衛台灣免遭中國入侵」。