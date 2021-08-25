江啟臣邀任國民黨兩岸特使 馬英九：一定幫忙

前副總統吳敦義（右）24日發表新書「堅毅之路：吳敦義」，與前總統馬英九（左）不時交換意見。（記者胡經周／攝影）

國民黨 主席江啟臣 日前提出連任「五大目標」，其中之一是要邀請領袖級特使，代表國民黨全面推動兩岸交流。江啟臣昨天接受電台專訪，被問到是否會找前總統馬英九 ？江說，必須尊重馬總統，「馬總統目前看起來是最理想的人選」。馬英九昨稍後受訪時正面回應江啟臣，「兩岸事務需要我幫忙，我一定會幫忙」。

國民黨前主席朱立倫日前接受本報系聯合報專訪也透露，馬英九是兩岸溝通的資深前輩，可以扮演重要的角色，他可能會請馬英九在兩岸政策上扮演關鍵性的角色。

馬英九昨天參加前副總統吳敦義「堅毅之路：吳敦義」新書發表會；立法院前院長王金平、總統府前秘書長曾永權，以及國民黨主席候選人、彰化縣前縣長卓伯源等人也到場祝賀，江啟臣則送花致意。

對於江啟臣認為馬英九是代表國民黨推動兩岸交流的理想特使人選，馬英九表示，他沒有跟江啟臣討論過，但兩岸的事務，若有需要他幫忙的地方，一定會幫忙。王金平被問到時則表示，這都是假設性的問題。

王金平表示，國民黨的兩岸政策是決定這次黨主席投票的重要依據，因為國民黨員結構，黨齡20年以上占絕對多數，這些一直支持國民黨兩岸政策的黨員，可能是決定這次黨主席選舉的最後力量；各參選人如何讓20年以上黨齡的黨員接受其兩岸論述，是必要作為。

對於2020未能讓國民黨重返執政，吳敦義昨天表示抱歉。他說，國民黨2018年贏了15個縣市，但2020初選採「全民調」，給予綠營介入灌票的空間，以致未能反映真正的民意所歸，結果非僅總統大敗，即連區域立委亦被拖累，令他遺憾之至。

吳敦義在新書提到，韓國瑜競選高雄市長時，他幫韓建立人脈，也介紹企業捐助，讓韓可以充裕打選戰，但韓後來卻說「連一碗滷肉飯都沒有」，甚至多次放他鴿子。媒體昨天詢問是否還在生韓國瑜的氣，吳敦義表示，「真的不了解，怎麼可能只有幾碗滷肉飯」，「我不想去講別人的短長，我從來不汙辱一個人，也從來不放棄一個朋友。」