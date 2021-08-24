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823紀念日 蔡：單憑一黨一派 無法抵禦外侮

記者丘采薇／台北24日電
蔡英文總統（中）23日前往軍備局生產製造中心及防空暨飛彈指揮部相關營區視導，未安排金門行程。（圖：總統府提供）
蔡英文總統（中）23日前往軍備局生產製造中心及防空暨飛彈指揮部相關營區視導，未安排金門行程。（圖：總統府提供）

昨天是八二三金門戰役63周年，蔡英文總統基於避免跨島移動的防疫考量，未安排金門行程，但前往「軍備局生產製造中心」及「防空暨飛彈指揮部」相關營區視導。蔡英文表示，「八二三經驗告訴我們，當敵軍壓境，團結一心才能保家衛國」，「單憑一黨一派無法抵禦外侮」。

蔡英文也表示，「當我們保家衛國的決心越強，境外勢力輕舉妄動的可能就越低，我們要做最充足的準備，才能夠制敵機先。台澎金馬是生命共同體，國人團結、國家一體，這就是『八二三』的精神。」

蔡英文昨天下午先抵達軍備局生產製造中心，隨後前往空軍防空暨飛彈指揮部，聽取簡報並視導發射區平台，還頒發加菜金慰勉國軍辛勞。

蔡英文致詞時指出，在這場必須被紀念的戰役中，台灣人民不分族群、不分先來後到，軍民同心，浴血奮戰，守住了前線，也守住了台灣，向全世界展現了台灣人民自我防衛的決心。

蔡英文說，這幾年來，為了展現自我防衛的決心，政府持續推動國防改革，除了國機國造、國艦國造的國防自主規畫，也積極在不對稱作戰、後備改革的領域努力，希望國防改革能更貼近當代的需求；同時，政府也提高軍人待遇，努力改善軍中的生活環境，務求提高軍人地位，強化士氣和國民信心，「我始終相信，有堅實的國防，才能夠保疆衛國」，「堅實的國防，要仰賴堅強的部隊，也就是在座各位。」

她強調，「我們也許沒有辦法控制敵人把飛彈對準在哪裡，但我們絕對有能力，阻止敵軍的飛彈侵襲我們心愛的家園。」

蔡英文最後表示，下個月就是漢光實兵演練，請國軍弟兄姊妹全力以赴，以最精實的表現，讓全世界看到中華民國國軍保家衛國、守護家園的決心，「國土主權，寸步不讓，民主自由，堅守不退」。

針對國民黨主席候選人江啟臣、朱立倫的批評，民進黨昨天表示，國民黨近年已從「反共」變為「親共」，如今為競選黨主席，才又爭相消費「八二三砲戰」紀念日，重要歷史記憶淪為選戰題材，令人遺憾。

蔡英文 台灣 國民黨

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