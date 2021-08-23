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立陶宛遭經濟報復 台外交部：串連美國全力聲援

立陶宛遭經濟報復 台外交部：串連美國全力聲援

記者鄭媁／即時報導
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。 路透
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。 路透

立陶宛媒體報導，有出口商表示已接不到中國的新訂單，有些產業傳出中方停止更新、批准進口許可，或抱怨農作物有病蟲害。台外交部表示，嚴正反對將涉及人民生存福祉的正常經貿往來當作制裁報復的工具或武器，以及利用強制手段破壞自由貿易的國際規則。

外交部指出，正密切注意自從立陶宛政府決定同意台灣設立代表處後，所遭遇到一連串來自中國等威權體制逼迫其退讓的各種複合式威脅手段，包括最近立陶宛媒體所報導，中國暫停審查其食品進口申請，以及停止出口關鍵原物料等經貿報復及壓迫措施。

其他還包括外交降級、軍事演習、邊境難民問題、網路駭客入侵及影響力操作等多重艱難考驗，企圖施壓立陶宛改變與台灣強化關係的決定。

外交部表示，台灣與立陶宛乃共享自由、民主與尊重人權、法治等核心價值的友好夥伴，面對威權體制窮盡一切手段的逼迫威脅，台灣積極拓展與立陶宛等波海國家關係的堅定決心從未改變，也將會繼續串連美國行政部門、國會、歐盟及其他支持民主自由的理念相近國家，全力聲援立陶宛，展現民主陣營不受脅迫、堅守立場的團結力量。

外交部表示，台灣是國際社會中的負責任成員，更是一股良善力量，未來將持續與立陶宛以及民主陣營的眾多關係夥伴密切合作，建立具高度韌性的產業供應鏈，同時透過經貿投資往來，以及科技、教育、文化等領域的交流，創造台立兩國更繁榮進步的未來。

立陶宛 台灣 中國

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