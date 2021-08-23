堅信美國爹？FT：台灣全民上下漠視中共可能來犯的現實

FT分析警告，對於兩岸問題，台灣在躲避現實。美聯社

美國 撤軍阿富汗和喀布爾機場出現逃難潮，是上周最令人震撼的新聞事件。金融時報（FT）23日以「台灣 人相信美國爹，漠視對岸威脅」為題，報導台灣現況。

即時中國 軍機常態化繞行台灣，台灣軍機升空驅離和巡邏次數大增，但FT引述華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）對台灣的形容：「你看到的不是你以為會有的恐懼。」

根據美麗島電子報4月發布的民調，39.6%的受訪者認為兩岸難免終須一戰，但超過半數的民眾持相反看法。

FT報導，蔡英文領導的政府經常向國際社會凸顯台灣困境，凸顯自己是中國侵略的目標，但「對於強化國家抵禦北京攻擊，甚至為可能的戰爭做好準備，卻少有作為」。

根據FT，卜睿哲說台灣對威脅沒有清晰的認識。他認為台灣的民主沒能討論國家生存和如何保有「美好生活」的問題，「是在躲避深藏的現實、真正的選擇」。

台灣民意從未真正偏向統一，年輕人更加反中，尤其是2014年太陽花運動後，對與中國相關的一切，依接受FT訪問的天下雜誌資深撰述劉光瑩形容，更有「本能的厭惡」。

FT報導，劉光瑩說，政府應該提高人民對軍事威脅的體認，但他們卻只是「空口說白話，告訴人民痛恨對岸，愛美國和日本」。

知名媒體人趙少康近日發文評論「老共不可測，老美不可靠」，批評政府灌輸人民中共不會攻台、美國會來救等觀念，是「不負責任」，導致人民不知危險即將靠近。網路熱議起「今日阿富汗，明日台灣」。

FT指出，台灣未能妥善應對軍事威脅的根源，不完全在於欠缺政府領導。台灣自1949年來逐步落實民主，又創建了社福體系，民眾對毫無興趣將社會軍事化，甚至不願意討論國防。

住在花蓮的退休教師蔡惠純（音譯）接受FT採訪說，比起對岸的威脅，她更感興趣的話題是年金改革，而即使她不希望台灣成為中國的一部分，但此事終將發生，「有天他們來了，我們又能怎麼辦？」