觀察站／阿富汗之鑑：光靠軍備無法贏得戰爭

阿富汗政府軍雖有美式先進裝備，但面對神學士卻不堪一擊。圖為駐守喀布爾國際機場的美軍特種部隊與阿富汗難民。（美聯社）

近來因美軍撤出阿富汗 ，「今日阿富汗」會否成為「明日台灣 」引發熱議。台美安全合作關係，不但不同於阿富汗，更不同於日、韓；因為台灣既無美軍實質戰力進駐「代打」，且軍備須全數自行付費採購，現已幾近「打腫臉充胖子」。

美軍退出阿富汗，最為國際輿論轉載的說法，指阿富汗政府貪腐程度嚴重，侵蝕美國投入數百億美元的軍援費用。台灣在馬英九執政時期，特別在國防部推動「政府國防廉潔指數」，由「國際透明組織」檢視台灣「政府國防廉潔指數」加以評鑑，當時台灣都獲得全球評鑑低貪腐風險的「B」級，在亞太僅次於紐西蘭。可惜這項工作在蔡政府執政後就未再推動。

台灣與美國的國防安全合作密切，但美軍只是指導角色。長期以來，台灣武器自己買，練兵自已來、陣地自己建，沒有優待，許多軍售案甚至成為美方滿足軍備商需索的籌碼。且美方眾多對台軍售案，並非提供盟邦的一流貨色，台灣戰機首選為F-35B，美卻僅出售F-16C／D，去年突然「塞入」出售岸置魚叉飛彈系統，使用國非常少，被認為其實是協助原廠商解決營運虧損的手段。而檢視空軍甫執行完畢的「長程預警雷達案」，甚至有「台灣付費、美方使用」的情形。

空軍興建12座天弓三型飛彈駐地，全案雖然完成水土保持等評估，但每座基地4到5億餘元台幣的興建預算 ，目前在公開預算中還無法被外界精細計算。時值行政院正核定明年度中央政府總預算案，在軍費沉重的當頭下，不管外購或自製軍備，建軍都應按部就班，且仔細評估研發進度與部署成效，先將「眼下」工作執行完，再選擇投入新案，勿因外力介入而徒增負擔。

台灣內政事務如麻，前瞻、防疫紓困已海量投入公帑，再面臨勞健保有破產危機下，資源分配必須謹慎。台灣自非阿富汗，但前車有鑑，切勿因無盡軍費而「債留子孫」，陷入類似窘境。須知贏得戰爭的關鍵因素是人心團結，並不盡然是軍事優勢。