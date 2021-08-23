整建12基地 國軍強化西岸飛彈防空火力

國軍重新檢討各作戰區部署，強化台灣西岸的防空火力，圖為台灣對美採購的愛國者防空飛彈系統。（本報資料照片）

國軍重新檢討各作戰區防空火力部署，經原強化東岸防空火力政策後，空軍決定重回強化台灣 西岸的防空火力，將新建或整建12座飛彈基地，供新造的天弓三型防空飛彈進駐，與愛國者二、三型防空飛彈，共同整合成密集反戰機、反飛彈火網，以因應解放軍 持續在西南空域與台灣海峽上空的挑釁。

空軍司令部表示，空軍防空火力部署均依敵情威脅納入整體考量；有關陣地配置，不予評論。中科院則表示，弓三飛彈產製目前均按計畫執行，進度正常。

國軍防空飛彈部署調整，近年始於解放軍2016年起實施「遠海長航」轟六機繞越台灣東岸，時任國防部 長馮世寬下令將位於北部的愛國者二、三型飛彈調整至東部機動進駐，補強東部原本僅有短程鷹式飛彈部署；在弓三進駐東部後，愛國者飛彈已返回原駐地。

去年起，解放軍機艦開始於台灣海峽、西南空海域密集挑釁，時任參謀總長黃曙光下令各作戰區檢討防空部隊編組、兵力及戰術位置，尤其要求北部第三作戰區針對轄區內淡水河防、防空火力與位置重新檢討，嚴密衛戍區作戰。

而國軍面臨解放軍威脅，顯非僅來自目前國防部公布的西南空域空情，參謀本部曾下令關渡指揮部重新擬定台北港固封毀港計畫，以應不時之需。

空軍鷹式飛彈即將退役，空軍並未採用中科院自行研發陸基劍二防空飛彈取代鷹式作為短程防空用途，而將全數採用天弓三型飛彈補足防空瑕隙。

因應解放軍威脅，先前調整至東部的愛國者飛彈，如今均返回西部駐防，東部由少量弓三進駐。

根據空軍在網路公開將在各作戰區實施新建或重新整建的飛彈基地址，包括桃園山腳營區、桃園龜山營區、苗栗西湖營區、高雄二橋營區、高雄鳳鼻頭營區、宜蘭砲台山營區、台東知本營區、花蓮美崙營區、宜蘭蘇澳砲台山營區、新北市三芝營區、淡水營區、萬里營區；相關案件均完成水土保持評估。