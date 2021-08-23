我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄勒岡州波特蘭衝突再起 左派與極右翼暴力開打

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

整建12基地 國軍強化西岸飛彈防空火力

記者洪哲政／台北23日電
國軍重新檢討各作戰區部署，強化台灣西岸的防空火力，圖為台灣對美採購的愛國者防空飛彈系統。（本報資料照片）
國軍重新檢討各作戰區部署，強化台灣西岸的防空火力，圖為台灣對美採購的愛國者防空飛彈系統。（本報資料照片）

國軍重新檢討各作戰區防空火力部署，經原強化東岸防空火力政策後，空軍決定重回強化台灣西岸的防空火力，將新建或整建12座飛彈基地，供新造的天弓三型防空飛彈進駐，與愛國者二、三型防空飛彈，共同整合成密集反戰機、反飛彈火網，以因應解放軍持續在西南空域與台灣海峽上空的挑釁。

空軍司令部表示，空軍防空火力部署均依敵情威脅納入整體考量；有關陣地配置，不予評論。中科院則表示，弓三飛彈產製目前均按計畫執行，進度正常。

國軍防空飛彈部署調整，近年始於解放軍2016年起實施「遠海長航」轟六機繞越台灣東岸，時任國防部長馮世寬下令將位於北部的愛國者二、三型飛彈調整至東部機動進駐，補強東部原本僅有短程鷹式飛彈部署；在弓三進駐東部後，愛國者飛彈已返回原駐地。

去年起，解放軍機艦開始於台灣海峽、西南空海域密集挑釁，時任參謀總長黃曙光下令各作戰區檢討防空部隊編組、兵力及戰術位置，尤其要求北部第三作戰區針對轄區內淡水河防、防空火力與位置重新檢討，嚴密衛戍區作戰。

而國軍面臨解放軍威脅，顯非僅來自目前國防部公布的西南空域空情，參謀本部曾下令關渡指揮部重新擬定台北港固封毀港計畫，以應不時之需。

空軍鷹式飛彈即將退役，空軍並未採用中科院自行研發陸基劍二防空飛彈取代鷹式作為短程防空用途，而將全數採用天弓三型飛彈補足防空瑕隙。

因應解放軍威脅，先前調整至東部的愛國者飛彈，如今均返回西部駐防，東部由少量弓三進駐。

根據空軍在網路公開將在各作戰區實施新建或重新整建的飛彈基地址，包括桃園山腳營區、桃園龜山營區、苗栗西湖營區、高雄二橋營區、高雄鳳鼻頭營區、宜蘭砲台山營區、台東知本營區、花蓮美崙營區、宜蘭蘇澳砲台山營區、新北市三芝營區、淡水營區、萬里營區；相關案件均完成水土保持評估。

解放軍 台灣 國防部

上一則

觀察站／阿富汗之鑑：光靠軍備無法贏得戰爭

下一則

黑白集／官僚輕忽生命 若是熊貓也一律銷毀？

延伸閱讀

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命
解放軍試射新飛彈 媒體指「東風新成員」填補射程空白

解放軍試射新飛彈 媒體指「東風新成員」填補射程空白
「尋找塵封記憶」科技人李安尋二戰犧牲親人 研史著書

「尋找塵封記憶」科技人李安尋二戰犧牲親人 研史著書
灣區高科技人李安為尋戰死親人 鑽研空軍赴美培訓史

灣區高科技人李安為尋戰死親人 鑽研空軍赴美培訓史

熱門新聞

源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
新北市長侯友宜希望能盡快找到親友旅遊團花蓮行的感染源，快速阻斷。圖／新北新聞局提供

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

2021-08-16 04:10
圖為解放軍東部戰區陸軍海防某旅火力分隊7月1日舉行出征誓師大會。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍宣布 在台灣周邊海空域展開實兵演習

2021-08-17 13:23
專家認為，台灣若非阿富汗，關鍵在於不畏戰。美聯社

台灣不是阿富汗 關鍵在於是否願為捍衛民主不惜一戰

2021-08-18 05:37
台灣被類比為阿富汗，前總統馬英九認為，台灣應該要有自我防衛的能力。圖為馬英九在往立法院出席「飛虎 陳納德將軍與美籍志願大隊」新書發表會。（記者曾學仁／攝影）

今日阿富汗明日台灣？趙少康：美不可靠 馬：台要自救

2021-08-18 02:30
鴻海創辦人郭台銘（左）、夫人曾馨瑩（右）與家人返台，由於防疫緣故，郭台銘與家人搭上防疫計程車離去，未接受媒體採訪。記者林伯東／攝影

郭台銘返台 未針對疫苗進度發言

2021-08-22 11:33

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命