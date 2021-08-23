新聞評論／把拜登失言想成協防 蔡政府未免太天真

對於美國總統拜登的失言，蔡政府有意朝拜登承諾「出兵助台」方向解讀。（本報資料照片）

阿富汗政權變天，引發盟國對美國 的信任危機。美國總統拜登 在答覆國際間的「疑美論」時說，如果有人入侵北約，美國會作出「回應」，對日本、南韓和台灣 也一樣。拜登將台灣與北約並列，美國戰略專家認為這是他的「失言」，國務院也隨即強調美國對台政策「沒有改變」。但蔡政府官媒卻將此解讀成拜登承諾「出兵助台」，總統府表示感謝，顯然是刻意誤導。

長期以來，美國對北京武力犯台是否會進行軍事干預，始終保持著「戰略模糊」。這次拜登的「回應」說，引起綠營見獵心喜，認為美國已轉向「戰略清晰」。事實上，在國際社會「疑美論」四起時，拜登突將台灣與北約、日韓放在同一位置談論，更大的可能是情急之下作了失當比擬。原因是，美國是北約的成員，負有集體安全義務；美日間有安保條約，美韓間有共同防禦條約，美國在北約與日韓都有駐軍；這些條件，皆非台灣能比。拜登的談話打破戰略模糊，其實已踰越紅線，因此國務院才急忙重申對台政策不變。

台灣當然歡迎台美關係提升，但如果對失言任意解讀，便失之天真。面對阿富汗政局生變，蔡政府幾乎手足無措，多日後蔡英文才發表「依賴別人保護，不是我們的選項」的談話。但對於拜登的失言，民進黨立即擴大解讀，聲稱台灣的地位和北約同級；這種台詞，連蔡總統也不會相信吧！

阿富汗被美國輕率拋棄，拜登政府的可信度備受質疑，因此拜登必須極力消毒。事實上，許多台灣人曾親歷1949、1979遭美國背棄的經驗；昨日台灣與今日阿富汗最大的不同，在於台灣是靠著自立莊敬自強度過危難，而不是靠著美國半調子的支持生存下來。

根據美國對北約「第五條款」的集體防衛承諾，任何北約成員國遭到入侵，美國都要「回應」；但直到冷戰結束，這項條款都未曾用過。現在拜登把對北約的「第五條款」隨便跳接到台灣身上，連美國專家都覺得他言過其實；至於他聲稱的「回應」會是什麼，則更令人質疑。是口頭讉責嗎？或是召回大使？或是經濟制裁？乃至派幾艘機艦前來周邊聲援一下？如果幻想美國會派大兵為台灣流血犧牲，不會太天真嗎？

從川普到拜登，美中對抗的形勢不斷升高，成劍拔弩張之勢。這次美國自阿富汗撤軍，主要目的之一，就是要把更多軍力和資源從阿富汗移向印太戰略部署，以集中對付北京。在這盤美國棋局中，美台關係表面上固然顯得比以往密切，但台灣也因此日漸被推向更不可測的風險。這些天來，阿富汗甘尼政權的崩解，一方面讓國際社會看到美國的現實，另一方面也讓人們認清美國面對承諾的草率，包括美方對阿富汗情蒐的不實乃至對情勢評估的偏差。此時此際，除了對外交甜頭上癮的蔡政府，誰還會相信拜登的大話？

美中的對抗情勢將如何發展，目前仍難斷言。但對台灣而言，若是被推入雙方交鋒的漩渦，而成為美國抗中最前線的馬前卒，那將是不幸的開始。一旦台海爆發戰事，不論是誰掀起，不論美國如何「回應」，處於第一線的台灣都難逃成為焦土的命運。且看香港目前的窒鬱處境，兩年多前在一旁對「反送中」叫好的台灣和美國，又承擔得起什麼道義責任？

對台灣而言，最重要的仍是團結與自強；正值八二三砲戰63周年，這個意義格外鮮明。只會內鬥的政黨，無法團結國家；只想依賴美國的政府，不會有自主性。