蔡英文823未赴金門 藍批只會沾光

國民黨主席江啟臣（左）22日在金門縣長楊鎮浯（右）陪同下，撫摸以當年對岸砲擊碎片鑄成的和平鐘。（記者蔡家蓁／攝影）

今天是八二三金門戰役63周年，總統府表示，基於避免跨島移動的防疫考量，蔡英文總統今年未安排金門行程，但蔡總統將前往「軍備局生產製造中心」及「防空暨飛彈指揮部」相關營區視導，將再次強調八二三，傳達「堅定自我防衛」的決心。

蔡總統上周在民進黨 中常會回應阿富汗情勢時，曾提到63年前的八二三金門戰役，「為了守住自己的家園，台灣 人民不分先來後到，軍民一心，終於擊退威脅，這場戰役的勝利，就是最好的證明」。但府方今未安排八二三紀念活動，讓國民黨 主席江啟臣忍不住砲轟：「八二三不是哪一個人的，是大家的。」

江啟臣昨到金門祭祀當年陣亡官兵，他說，每個人都應該記住當年八二三戰役，特別是對於兩岸和平有深遠意義，「執政的民進黨政府應該來紀念八二三」。他批評，民進黨曾有黨職人員說八二三砲戰是國民黨跟共產黨的事情，跟台灣人沒關係；蔡總統姑息黨內錯誤史觀，要靠八二三砲戰來沾光，令人不解，而民進黨片面斷裂的歷史解讀，也是國家歷史記憶的災難。

相較於民進黨對八二三的靜默，國民黨主席候選人爭相向八二三致敬。繼江啟臣之後，另位國民黨主席候選人朱立倫今天將飛往金門，到太武山軍人公墓祭祀。國民黨主席候選人卓伯源也表示，八二三砲戰保衛了台灣的安全和平；但民進黨卻故意忽視，前副總統陳建仁更曾在2018年南台灣水災期間帶著全家到金門度假，也不願參加太武山下的紀念活動。

今年受疫情影響，八二三紀念活動大縮水，國防部決定依照中央流行疫情指揮中心的防疫指引，把規模縮小到百人以內，也未邀請當年參戰官兵與遺族與會。

對於在野黨的質疑，黨政高層透露，蔡總統是否前往金門一事，幕僚團隊早已討論過。蔡總統過去連續兩年的八二三當日都前往金門太武山忠烈祠，出席中樞紀念儀式；今年因為疫情，金門縣府對跨島防疫又更為嚴謹，主辦單位本來就以防疫考量，沒有安排遺族親屬赴金門參加中樞紀念儀式，因此，幕僚便評估今年不安排蔡總統前往金門。

有關蔡總統今天視察營區，總統府發言人張惇涵表示，生製中心負責國防裝備的研發生產，是國防自主的象徵；而空防則是國土防衛的第一線，要落實自我防衛，必須鞏固空防。蔡總統除了將感謝國軍弟兄姐妹不分晝夜，捍衛國土安全的辛勞之外，更將再次強調「八二三精神」，就是所有台灣人不分先來後到，共同守衛國家的精神。